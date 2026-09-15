Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Επείγουσες προειδοποιήσεις σε πέντε περιοχές – Καλούν τον πληθυσμό να μετακινηθεί σε ασφαλή σημεία

Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις για «πιθανό κίνδυνο» σε πέντε περιοχές, συγκεκριμένα στην Τζέντα, τη Γιάνμπου, την Ταΐφ, την επαρχία Τζαζάν και την περιφέρεια αλ-Ούλα. Καλούν τους πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την αιτία του κινδύνου.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στη Σαουδική Αραβία.
  • Επείγουσες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε πέντε περιοχές της χώρας.
  • Ο πληθυσμός καλείται να μετακινηθεί σε ασφαλή σημεία.

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Νέες επείγουσες προειδοποιήσεις εξέδωσαν οι Αρχές στη Σαουδική Αραβία, καλώντας πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση λόγω «πιθανού κινδύνου» σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε αρχικά για πιθανό κίνδυνο στις περιοχές της Τζέντα, της Γιάνμπου και της Ταΐφ, καλώντας τον πληθυσμό να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να κατευθυνθεί στο ασφαλέστερο δυνατό σημείο.

Σε νεότερη προειδοποίησή της, η Πολιτική Άμυνα έκανε λόγο για «πιθανό κίνδυνο» και στην επαρχία Τζαζάν, καθώς και στην κυβερνητική περιφέρεια αλ-Ούλα.

Οι Αρχές καλούν πολίτες και κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την αιτία του κινδύνου που οδήγησε στις προειδοποιήσεις.

Πηγή: Al Jazeera

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