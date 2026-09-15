Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Επείγουσες προειδοποιήσεις σε πέντε περιοχές – Καλούν τον πληθυσμό να μετακινηθεί σε ασφαλή σημεία

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Νέες επείγουσες προειδοποιήσεις εξέδωσαν οι Αρχές στη Σαουδική Αραβία, καλώντας πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση λόγω «πιθανού κινδύνου» σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε αρχικά για πιθανό κίνδυνο στις περιοχές της Τζέντα, της Γιάνμπου και της Ταΐφ, καλώντας τον πληθυσμό να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να κατευθυνθεί στο ασφαλέστερο δυνατό σημείο.

BREAKING: Saudi authorities issue public safety warnings for Taif, Yanbu and Jeddah 🔴 LIVE updates: https://t.co/V2bZZmrBBy pic.twitter.com/aEUNz9Edty — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 15, 2026

Σε νεότερη προειδοποίησή της, η Πολιτική Άμυνα έκανε λόγο για «πιθανό κίνδυνο» και στην επαρχία Τζαζάν, καθώς και στην κυβερνητική περιφέρεια αλ-Ούλα.

Οι Αρχές καλούν πολίτες και κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών και να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών.

Saudi Arabian Civil Defense has activated the National Early Warning Platform across several locations including Yanbu, Jazan and Abha City, possibly in advance of a Houthi missile barrage. pic.twitter.com/aw2MSQ26f7 — OSINTdefender (@sentdefender) September 15, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την αιτία του κινδύνου που οδήγησε στις προειδοποιήσεις.

Πηγή: Al Jazeera