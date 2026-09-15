Μπαπέ εναντίον Ντεμπελέ: «Δεν ήμουν ποτέ ο εκλεκτός» – Οι δηλώσεις που έσπειραν τον «εμφύλιο» στη Γαλλία με φόντο τη Χρυσή Μπάλα

Η φετινή μάχη για τη Χρυσή Μπάλα έχει φέρει στο επίκεντρο τους Γάλλους διεθνείς Κιλιάν Μπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη διεκδίκηση του βραβείου. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μπαπέ στη France Football, όπου αναφέρθηκε στη δική του πορεία ως «εκλεκτού» σε αντίθεση με αυτή του Ντεμπελέ, προκάλεσαν την άμεση δημόσια απάντηση του τελευταίου. Η αντιπαράθεση αυτή, που έσπειρε τον «εμφύλιο» στη Γαλλία, αναμένεται να επιλυθεί ιδιωτικά μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, πιθανόν με τη μεσολάβηση του Ζινεντίν Ζιντάν.

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Αθλητισμός

Ντεμπελέ εναντίον Μπαπέ
(Photo Illustration: Sotiris Ziomas/ENIKOS)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η φετινή μάχη για τη Χρυσή Μπάλα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δύο Γάλλους διεθνείς, τον Κιλιάν Μπαπέ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, να βρίσκονται στο επίκεντρο μετά τις δηλώσεις τους.
  • Ο Μπαπέ μίλησε ανοιχτά για την άποψή του σχετικά με το ποιος αξίζει τη Χρυσή Μπάλα, υποστηρίζοντας ότι θεωρήθηκε από νωρίς «ο εκλεκτός».
  • Ο Ντεμπελέ απάντησε δημόσια: «Δεν ήμουν ποτέ ο εκλεκτός. Δούλεψα και ανταμείφθηκα…», ενώ το περιβάλλον του δεν είδε με καλό μάτι τις δηλώσεις του Μπαπέ. Η υπόθεση αναμένεται να λυθεί ιδιωτικά μεταξύ τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η φετινή μάχη για τη Χρυσή Μπάλα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με δύο Γάλλους διεθνείς και άλλοτε συμπαίκτες στην Παρί Σεν Ζερμέν να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 30 υποψηφίων για το βραβείο, ωστόσο φαίνεται πως προσεγγίζουν τη διεκδίκηση με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Ο Μπαπέ, παρά το γεγονός ότι δεν πανηγύρισε κάποιον μεγάλο ομαδικό τίτλο, θεωρεί ότι έχει ισχυρά επιχειρήματα. Ο Γάλλος επιθετικός ξεχώρισε σε ατομικό επίπεδο, κατακτώντας μεταξύ άλλων τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στη LaLiga, στο Champions League και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και δεν έχει κρύψει ότι θεωρεί τον εαυτό του έναν από τους βασικούς διεκδικητές.

Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο κάτοχος του περσινού βραβείου, Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο άσος της Παρί έχει κρατήσει χαμηλότερους τόνους, αποφεύγοντας να μιλάει για τον εαυτό του και στρέφοντας συχνά την προσοχή του σε άλλους υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια.

Οι δηλώσεις του Μπαπέ που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η διαφορετική στάση των δύο ποδοσφαιριστών έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Μπαπέ στη France Football.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας μίλησε ανοιχτά για την άποψή του σχετικά με το ποιος αξίζει τη Χρυσή Μπάλα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν χρονιές κατά τις οποίες θεωρούσε τον εαυτό του κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ντεμπελέ, συγκρίνοντας τις διαφορετικές διαδρομές που ακολούθησαν οι δύο παίκτες. Όπως σημείωσε, ο ίδιος θεωρήθηκε από πολύ νωρίς «ο εκλεκτός», ενώ ο Ντεμπελέ χρειάστηκε να διαχειριστεί τραυματισμούς και μια διαφορετική πορεία μέχρι να φτάσει στην κορυφή.

Τα συγκεκριμένα σχόλια φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητα στο περιβάλλον του Ντεμπελέ.

«Δεν ήμουν ποτέ ο εκλεκτός»

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας απάντησε μία ημέρα αργότερα, μετά την αναμέτρηση της Παρί με την Μπρεστ, υπογραμμίζοντας ότι η δική του διαδρομή ήταν διαφορετική και βασίστηκε κυρίως στη σκληρή δουλειά.

«Δεν ήμουν ποτέ ο εκλεκτός. Δούλεψα και ανταμείφθηκα σε μια φανταστική χρονιά με την Παρί Σεν Ζερμέν. Φέτος θα δούμε. Το παρακολουθώ χωρίς πίεση», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα του Γάλλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της L’Équipe, ορισμένα πρόσωπα από το περιβάλλον του Ντεμπελέ δεν είδαν με καλό μάτι τις δηλώσεις του Μπαπέ. Οι δηλώσεις φέρεται να συζητήθηκαν έντονα, τόσο μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον ποδοσφαιριστή όσο και σε κύκλους της Παρί.

Ο Ντεμπελέ, ο οποίος στο παρελθόν έχει ενοχληθεί από ορισμένες τοποθετήσεις του Μπαπέ, επέλεξε να απαντήσει δημόσια, χωρίς ωστόσο να κλιμακώσει την κατάσταση.

Η υπόθεση αναμένεται να λυθεί ιδιωτικά

Από την πλευρά του, ο Μπαπέ φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την απάντηση του Ντεμπελέ, ωστόσο δεν προτίθεται να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση.

Όπως αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα, οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να συζητήσουν ιδιωτικά και να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση μεταξύ τους. Εφόσον χρειαστεί, μάλιστα, ο Ζινεντίν Ζιντάν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «πυροσβεστική» παρουσία στην επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η μάχη για τη Χρυσή Μπάλα μόλις έχει αρχίσει, όμως η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο Γάλλους δίνει ήδη μια διαφορετική διάσταση στη φετινή κούρσα.

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