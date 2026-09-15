Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί – Μπέρι για τις εξελίξεις στον Λίβανο – «Αναγκαίος ο συντονισμός απέναντι στην ισραηλινή επιθετικότητα»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού απέναντι στην «ισραηλινή επιθετικότητα». Ο Αραγτσί εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του Ιράν στην κυριαρχία του Λιβάνου και τη λιβανέζικη «αντίσταση», ενώ ο Μπέρι τόνισε την ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να συμβάλει στον τερματισμό των «ισραηλινών παραβιάσεων».

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Διεθνή Νέα

Αραγτσί - Μπέρι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού απέναντι στην «ισραηλινή επιθετικότητα και πολεμοκαπηλία» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι.
  • Ο Αραγτσί επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, εκφράζοντας παράλληλα την «πλήρη υποστήριξη» του Ιράν προς τη λιβανέζικη «αντίσταση».
  • Ο πρόεδρος της λιβανέζικης Βουλής υπογράμμισε τη «νομική και ηθική ευθύνη» της διεθνούς κοινότητας να συμβάλει στον τερματισμό των «ισραηλινών παραβιάσεων».

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Την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού απέναντι στην «ισραηλινή επιθετικότητα και πολεμοκαπηλία» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι.

Σύμφωνα με το ιρανικό Press TV, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με επίκεντρο την κατάσταση στον Λίβανο και τις εξελίξεις στον νότο της χώρας.

Ο Αραγτσί επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, εκφράζοντας παράλληλα την «πλήρη υποστήριξη» του Ιράν προς τη λιβανέζικη «αντίσταση», όπως αναφέρει το ιρανικό μέσο.

Από την πλευρά του, ο Μπέρι ευχαρίστησε την ιρανική ηγεσία για τη στήριξή της και ενημέρωσε τον Αραγτσί για την κατάσταση που επικρατεί στον νότιο Λίβανο.

Ο πρόεδρος της λιβανέζικης Βουλής υπογράμμισε επίσης την «νομική και ηθική ευθύνη» της διεθνούς κοινότητας και των ισλαμικών χωρών να συμβάλουν στον τερματισμό των «ισραηλινών παραβιάσεων» και στην απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

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