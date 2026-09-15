Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί – Μπέρι για τις εξελίξεις στον Λίβανο – «Αναγκαίος ο συντονισμός απέναντι στην ισραηλινή επιθετικότητα»

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Την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού απέναντι στην «ισραηλινή επιθετικότητα και πολεμοκαπηλία» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι.

Σύμφωνα με το ιρανικό Press TV, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, με επίκεντρο την κατάσταση στον Λίβανο και τις εξελίξεις στον νότο της χώρας.

#Iran FM spoke with #Lebanon Parliament Speaker to discuss regional tensions& Israeli aggression. Araghchi reaffirmed Tehran’s support for Lebanon sovereignty & resistance,while Berri briefed him on situation in southern Lebanon & urged int'l accountability for Israeli violations pic.twitter.com/WevAEIFJpC — Iran Nuances (@IranNuances) September 14, 2026

Ο Αραγτσί επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, εκφράζοντας παράλληλα την «πλήρη υποστήριξη» του Ιράν προς τη λιβανέζικη «αντίσταση», όπως αναφέρει το ιρανικό μέσο.

Από την πλευρά του, ο Μπέρι ευχαρίστησε την ιρανική ηγεσία για τη στήριξή της και ενημέρωσε τον Αραγτσί για την κατάσταση που επικρατεί στον νότιο Λίβανο.

Ο πρόεδρος της λιβανέζικης Βουλής υπογράμμισε επίσης την «νομική και ηθική ευθύνη» της διεθνούς κοινότητας και των ισλαμικών χωρών να συμβάλουν στον τερματισμό των «ισραηλινών παραβιάσεων» και στην απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.