Γιώργος Μαζωνάκης: «Λίγη δικαιοσύνη γαμώτο» – Η οργισμένη αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών για τους γιατρούς

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Η αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος των δύο γιατρών που ελέγχονται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε αντιδράσεις, με τη Ναταλία Γερμανού να παίρνει δημόσια θέση.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντί της αρχικής δίωξης για θανατηφόρα έκθεση.

«Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσημο. Όχι ότι θα γυρίσει πίσω… Αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμώτο», έγραψε η παρουσιάστρια και στιχουργός σε ανάρτησή της, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι «Ένα Κενό» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης του τραγουδιστή στην Ελένη Μενεγάκη, στην οποία μιλούσε για τη φιλία.

Η Γερμανού συνόδευσε την ανάρτηση με το δικό της μήνυμα: «Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαστε κι εμείς πάντα».