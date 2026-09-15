Γιώργος Μαζωνάκης: «Λίγη δικαιοσύνη γαμώτο» – Η οργισμένη αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών για τους γιατρούς

Η αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού. Η παρουσιάστρια εξέφρασε δημόσια τη θέση της, ζητώντας «λίγη δικαιοσύνη» και τιμώντας τη μνήμη του τραγουδιστή μέσω αναρτήσεων στα social media.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Μαζωνάκης, Γερμανού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε αντιδράσεις. Πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η Ναταλία Γερμανού πήρε δημόσια θέση, γράφοντας: «Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσημο. Όχι ότι θα γυρίσει πίσω… Αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμώτο».
  • Νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης του τραγουδιστή, συνοδεύοντάς την με το δικό της μήνυμα: «Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαστε κι εμείς πάντα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος των δύο γιατρών που ελέγχονται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε αντιδράσεις, με τη Ναταλία Γερμανού να παίρνει δημόσια θέση.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντί της αρχικής δίωξης για θανατηφόρα έκθεση.

«Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσημο. Όχι ότι θα γυρίσει πίσω… Αλλά λίγη δικαιοσύνη γαμώτο», έγραψε η παρουσιάστρια και στιχουργός σε ανάρτησή της, συνοδεύοντάς την με το τραγούδι «Ένα Κενό» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει στο Instagram απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξης του τραγουδιστή στην Ελένη Μενεγάκη, στην οποία μιλούσε για τη φιλία.

Η Γερμανού συνόδευσε την ανάρτηση με το δικό της μήνυμα: «Εδώ θα είσαι. Εδώ θα είμαστε κι εμείς πάντα».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ