Κατερίνα Καραβάτου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Το υπέροχο κορίτσι μου γίνεται σήμερα 15 χρονών»

Η Κατερίνα Καραβάτου ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Αέλια, για τα 15α γενέθλιά της, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο Instagram. 

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Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καραβάτου ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Αέλια, για τα γενέθλιά της.
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με την έφηβη κόρη της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατερίνα Καραβάτου περιέγραψε την κόρη της ως «ένα κορίτσι μοναδικό, τρυφερό, σκεπτόμενο» και της εξέφρασε την αγάπη της, γράφοντας «Είσαι για μένα – μαζί με τον αδερφό σου- ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή. Σε λατρεύω. Αέλια μου, ΝΑ ΓΕΛΑΣ».

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Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στην κόρη της, Αέλια, για τα γενέθλιά της, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η κόρη της επιτυχημένης παρουσιάστριας και του Κρατερού Κατσούλη, έγινε 15 ετών.

Η Κατερίνα Καραβάτου ανέβασε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία της με την έφηβη κόρη της. Σε αυτή, η ευτυχισμένη μητέρα δίνει ένα φιλί στο μάγουλο του παιδιού της, το οποία την αγκαλιάζει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η παρουσιάστρια έχει γράψει: «Το υπέροχο κορίτσι μου γίνεται σήμερα 15 χρονών. Ένα κορίτσι μοναδικό, τρυφερό, σκεπτόμενο, ευαίσθητο και παράλληλα αποφασιστικό, με άποψη, με γνώσεις για τον άνθρωπο από τότε που ήταν ένα μικρό παιδί.

Ένα κορίτσι που ξέρει τι θέλει και δε φοβάται να το πει. Ένα κορίτσι που έχει όλες τις αγωνίες της γενιάς της και τη θέληση να καταλάβει τον κόσμο. Ένα κορίτσι που έχει την εξυπνάδα να θέλει να μαθαίνει αλλά μπορεί να είναι και ο πιο απρόσμενος δάσκαλος. Κορίτσι μου, Αέλια μου, εύχομαι να είμαι αρκετή για σένα. Είσαι για μένα – μαζί με τον αδερφό σου- ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή. Σε λατρεύω. Αέλια μου, ΝΑ ΓΕΛΑΣ». 

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