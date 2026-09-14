Αφροδίτη Μάνου: Αντιδράσεις έπειτα από ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Ούτε που τον ήξερα κι αυτόν και τη δουλειά του…»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αντιδράσεις προκάλεσε μία ανάρτηση που πραγματοποίησε η Αφροδίτη Μάνου, πριν από λίγες ώρες, η οποία αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μερίδα του κοινού που διάβασε την δημοσίευσή της εξέφρασε την δυσαρέσκειά του ανοιχτά, αφήνοντας σχόλια κάτω από το post της.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Μάνου έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…».

Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Καληνύχτα σας …🐦‍⬛ — Afroditi Manou 🌞🇬🇷 (@AfroditiManou1) September 14, 2026

Οι αντιδράσεις

Διαβάζοντας τα όσα έγραψε η Αφροδίτη Μάνου, πολλοί θέλησαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους.

Χρήστης του X, ανέφερε σε σχόλιό του κάτω από τη δημοσίευσή της: «Η λατρεία του κοινού είναι επαρκές μέτρο της καλλιτεχνικής αξίας του εκλιπόντος».

«Πόσο φθόνο, κακιασμένη διάθεση και υποκρισία κρύβεται πίσω από το σχόλιο για κάποιον νεκρό που “ούτε που τον ήξερες-κι αυτόν και τη δουλειά του”», αναφέρει άλλο σχόλιο.

«Αφήστε αυτούς που τον γνώριζαν, αυτόν και τη δουλειά του, να αποτίσουν φόρο τιμής όπως αισθάνονται και αναλογιστείτε οτι πολλές φορές η έννοια “λαϊκός” σημαίνει πολλά περισσότερα απ όσα η γενιά σας αποπειράθηκε -και απέτυχε- να προσδώσει στον όρο», τόνισε ένας άλλος.