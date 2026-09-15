Ένταση στη Βαλτική: Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των λιθουανικών αρχών αναφέρουν ότι το drone ενδέχεται να εισήλθε στη χώρα από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στη νότια Λιθουανία, σε περιοχή σχετικά κοντά στην Κάουνας.

🇱🇹🇧🇾 – LITHUANIA / BELARUS 🔴 Early reports indicate the drone intercepted by NATO may have crossed into Lithuania from Belarus. https://t.co/5QBzfAoAhT pic.twitter.com/EL4gNWtnfi — NEXUSx (@Nexus_osintx) September 14, 2026

Δεν έχει διαπιστωθεί η προέλευση του drone

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί από τις λιθουανικές αρχές η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος και την αποστολή του.

Λίγο νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί προειδοποίηση ασφαλείας στο Βίλνιους και την ευρύτερη περιοχή της λιθουανικής πρωτεύουσας, καθώς οι αρχές βρίσκονταν σε επιφυλακή για πιθανή εναέρια απειλή.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ευχαρίστησε μέσω της πλατφόρμας Χ το προσωπικό του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του.

«Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, αυτή η ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Λιθουανία θα συνεχίσει να προστατεύει τον εναέριο χώρο της σε συνεργασία με τους συμμάχους της.

A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response. With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will… — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026

Ενισχυμένη επιτήρηση στον εναέριο χώρο της Βαλτικής

Η παρουσία νατοϊκών μαχητικών και άλλων αεροσκαφών είναι συνεχής στις τρεις χώρες της Βαλτικής, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004.

Το τελευταίο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Αεροσκάφη της νατοϊκής αποστολής έχουν στο παρελθόν καταρρίψει drones στον εναέριο χώρο της Εσθονίας