Ένταση στη Βαλτική: Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία

Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, μετά από προειδοποίηση ασφαλείας στο Βίλνιους. Οι λιθουανικές αρχές εκτιμούν ότι το drone ενδέχεται να προερχόταν από τη Λευκορωσία, αν και η προέλευσή του παραμένει αδιευκρίνιστη. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδραση, τονίζοντας τη σημασία της ετοιμότητας εν μέσω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και της ενισχυμένης επιτήρησης στον εναέριο χώρο της Βαλτικής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το drone ενδέχεται να εισήλθε από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Λίγο νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί προειδοποίηση ασφαλείας στο Βίλνιους.
  • Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ευχαρίστησε το προσωπικό του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του, τονίζοντας ότι «αυτή η ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας». Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας.

Συναγερμός στη Λιθουανία: Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για πιθανό drone κοντά στο Βίλνιους

Οι πρώτες εκτιμήσεις των λιθουανικών αρχών αναφέρουν ότι το drone ενδέχεται να εισήλθε στη χώρα από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στη νότια Λιθουανία, σε περιοχή σχετικά κοντά στην Κάουνας.

Δεν έχει διαπιστωθεί η προέλευση του drone

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί από τις λιθουανικές αρχές η προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος και την αποστολή του.

Λίγο νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί προειδοποίηση ασφαλείας στο Βίλνιους και την ευρύτερη περιοχή της λιθουανικής πρωτεύουσας, καθώς οι αρχές βρίσκονταν σε επιφυλακή για πιθανή εναέρια απειλή.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ευχαρίστησε μέσω της πλατφόρμας Χ το προσωπικό του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του.

«Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, αυτή η ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Λιθουανία θα συνεχίσει να προστατεύει τον εναέριο χώρο της σε συνεργασία με τους συμμάχους της.

Ενισχυμένη επιτήρηση στον εναέριο χώρο της Βαλτικής

Η παρουσία νατοϊκών μαχητικών και άλλων αεροσκαφών είναι συνεχής στις τρεις χώρες της Βαλτικής, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2004.

Το τελευταίο περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Αεροσκάφη της νατοϊκής αποστολής έχουν στο παρελθόν καταρρίψει drones στον εναέριο χώρο της Εσθονίας

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