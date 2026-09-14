Παπασπηλιόπουλος, Χρυσοστόμου, Σταυροπούλου, Χειλά – Φαμέλη «αναστατώνουν» το «Κάμπινγκ» – Αναλυτικά οι ρόλοι τους

To «Κάμπινγκ» κάνει πρεμιέρα στο MEGA, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και οι πρώτοι, ενδιαφέροντες ήρωες της νέας κωμικής σειράς συστήνονται στο τηλεοπτικό κοινό.

Οι ένοικοι του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» αποκαλύπτονται λίγο πριν τους συναντήσουμε στη μικρή οθόνη: τα μυστικά, οι αδυναμίες και το παρελθόν τους συνθέτουν την αφετηρία μιας συναρπαστικής ιστορίας που θα μας απασχολήσει έντονα αυτό το φθινόπωρο.

Ο αναπάντεχος ρυθμιστής της μικρής αυτής κοινωνίας Ιορδάνης, ο επιβλητικός «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, η ταλαιπωρημένη Γιώτα και η αφοπλιστική Μαριάννα είναι οι πρώτοι χαρακτήρες αυτού του μυστηριώδους κόσμου που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Ιορδάνης Γιαλαμάς (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος)

Ένας ευγενικός και χαμηλών τόνων λογιστής πολυεθνικής, που πέρασε όλη του τη ζωή στο περιθώριο. Εσωστρεφής και μαθημένος να μη λέει ποτέ «όχι», υπήρξε μόνιμο θύμα καταχρηστικών συμπεριφορών στον εργασιακό του χώρο.

Η χαμηλή του αυτοεκτίμηση τον έκανε να συμβιβαστεί με έναν γάμο που τον εξάντλησε οικονομικά και συναισθηματικά, μέχρι που η σπάταλη σύζυγός του εγκατέλειψε τόσο τον ίδιο όσο και τα δύο τους παιδιά.

Όταν η πίεση των συσσωρευμένων χρεών και η καθημερινή απαξίωση τον φτάσουν στα όριά του, ο «αόρατος άνθρωπος» επαναστατεί: αρπάζει μια τσάντα με 600.000 ευρώ και καταφεύγει στο κάμπινγκ με την κόρη και τον γιο του.

Εκεί, ο συμβιβασμένος λογιστής μετατρέπεται στον αναπάντεχο πρωταγωνιστή μιας περιπέτειας, που θα τον αναδείξει σε ρυθμιστή μιας σειράς παράνομων δραστηριοτήτων.

Σοφοκλής Αγγελούδης (Γιώργος Χρυσοστόμου)

Επιβλητικός και λιγομίλητος, ο υπεύθυνος του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» επιβάλλει την παρουσία του χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του.

Με παρελθόν στις ειδικές δυνάμεις των βατραχανθρώπων και ένα βαρύ παιδικό τραύμα που τον κάνει να βλέπει όλους τους άνδρες ως απειλή, ο Σοφοκλής έχει διαμορφώσει τον δικό του, αντισυμβατικό κώδικα δικαιοσύνης.

Είναι ο «καμπινγκράτορας» του «Άλλου Κόσμου», προστατευτικός μέχρι αυτοθυσίας απέναντι στις γυναίκες, τα παιδιά και τα αδύναμα πλάσματα, αλλά ταυτόχρονα χειριστικός και απρόβλεπτος.

Με ένα μόνιμο poker face που δεν προδίδει τις σκέψεις του, απολαμβάνει να φλερτάρει με τον κίνδυνο και να φέρνει τους άλλους σε αμηχανία. Η συνάντησή του με τον Ιορδάνη θα δημιουργήσει μια εκρηκτική συμμαχία, με αποτέλεσμα οι νόμοι του κάμπινγκ να γραφτούν ξανά από την αρχή.

Γιώτα Δημαρά (Βίκυ Σταυροπούλου)

Η Γιώτα είναι μια δοτική, καλόκαρδη γυναίκα που ζει και αναπνέει αποκλειστικά για τον 25χρονο γιο της, τον Λουκά. Σημαδεμένη από έναν κακοποιητικό γάμο, βρήκε την ασφάλεια στην ηρεμία του κάμπινγκ και στη φροντιστική αγκαλιά του Σοφοκλή.

Ωστόσο, η υπερβολική αγάπη για τον γιο της μετατρέπεται συχνά σε ασφυκτικό έλεγχο και εμμονική προστασία. Φοβική και πιεστική, προσπαθεί καθημερινά να πείσει τον Λουκά για τους κινδύνους του έξω κόσμου, κρύβοντας επιμελώς ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό.

Ο μεγαλύτερός της εφιάλτης είναι μήπως η αφέλεια του γιου της φέρει την αλήθεια στο φως, ειδικά τώρα που οι ισορροπίες στο κάμπινγκ ανατρέπονται.

Μαριάννα Παπάζογλου (Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη)

Αυθεντική, ασυμβίβαστη και ντόμπρα, έχασε τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία, ήρθε σε ρήξη με τον πατέρα της και έκτοτε μένει μόνη της. Ασχολήθηκε με το μόντελινγκ, δούλεψε νύχτα και τελικά έμπλεξε σε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας, το οποίο όμως της δίνει την άνεση της ανεξαρτησίας, αλλά και την ευκολία να προγραμματίσει το μέλλον της.

Σπουδάζει Κοινωνιολογία και ζει λιτά σε ένα τροχόσπιτο, αποταμιεύοντας κάθε ευρώ με μοναδικό στόχο να αλλάξει οριστικά ζωή.

Η γοητευτική αλητεία στον τρόπο που μιλά και η δυναμική της προσωπικότητα την κάνουν να ξεχωρίζει, όμως η αναπάντεχη γνωριμία της με τον Ιορδάνη θα ταρακουνήσει τις πεποιθήσεις της και θα φέρει σε σύγκρουση το παρελθόν με το μέλλον της.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA