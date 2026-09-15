Νέα αποκάλυψη για το ιατρείο στο Κολωνάκι: 35χρονη από την Κύπρο χρειάστηκε νοσηλεία έπειτα από πλασμαφαίρεση

Νέα αποκάλυψη για το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από περιστατικό νοσηλείας 35χρονης ασθενούς από την Κύπρο που υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση. Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού τονίζει ότι η πλασμαφαίρεση δεν τεκμηριώνεται ως μέθοδος αντιγήρανσης και πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία ή μεγάλα θεραπευτήρια, με κατάλληλο εξοπλισμό και ιατρική παρουσία. Ο Ιατρικός Σύλλογος, μετά από έλεγχο, δεν βρήκε μηχάνημα στο εν λόγω ιατρείο.

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ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα αποκάλυψη για το ιατρείο του Κολωνακίου: 35χρονη από την Κύπρο χρειάστηκε νοσηλεία σε μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας έπειτα από πλασμαφαίρεση.
  • Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού επισημαίνει ότι «δεν τεκμηριώνεται η πλασμαφαίρεσης ως μέθοδος αντιγήρανσης και μακροζωίας».
  • Ο κ. Ιατρού υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα «η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία» και απαιτείται κατάλληλο μηχάνημα, εκπαιδευμένος χειριστής και ιατρική παρουσία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα αποκάλυψη για το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ο νεφρολόγος, Χρήστος Ιατρού, τόνισε ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο κέντρο πριν από περίπου έναν χρόνο, με αφορμή ένα περιστατικό ασθενούς που χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας.

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Συγκεκριμένα μιλώντας στο ΕΡΤnews ο κύριος Ιατρού είπε ότι η διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του ιδιωτικού θεραπευτηρίου, τον κάλεσε να δει μια ασθενή η οποία είχε κάνει πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθενής ήταν 35 ετών και ερχόταν από την Κύπρο. Είχε κάνει πολλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και, όπως ανέφερε ο πατέρας της, είχε πληρώσει «δεκάδες χιλιάδες ευρώ».

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Όπως είπε, ενημερώθηκε για το περιστατικό ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έκανε έλεγχο αλλά δεν βρήκε οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο.

 

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«Δεν τεκμηριώνεται η πλασμαφαίρεση ως μέθοδος αντιγήρανσης και μακροζωίας»

Η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τον κ. Ιατρού, είναι μια παλιά μέθοδος, που ξεκίνησε από το 1913 και έγινε ευρέως γνωστή από τη δεκαετία του 1970. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον διαχωρισμό του αίματος των αιμοδοτών, ώστε το πλάσμα, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια να μπορούν να μεταγγιστούν σε ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπάρχει όμως και η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, κατά την οποία «παίρνουμε το πλάσμα από τον ασθενή και το περνάμε από ένα μηχάνημα ή από μια φυγόκεντρο» και αντικαθιστούμε την ποσότητα του πλάσματος που αφαιρείται με άλλο πλάσμα ή άλλο υγρό.

Αναφερόμενος στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία, ο κ. Ιατρού επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα». Όπως εξηγεί, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσεί και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει.

«Η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία»

«Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, σημειώνει, τονίζοντας ότι το παράδοξο είναι πως η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να γινόταν σε ένα απλό ιατρείο.

Ο κ. Ιατρού υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία, χωρίς να είναι απαραίτητο να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα και οργανωμένη ομάδα. Μπορεί επίσης να πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα θεραπευτήρια.

Ο κ. Ιατρού υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει σαφές πλαίσιο για τέτοιου είδους πρακτικές. «Βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητάω. Μάλιστα, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα», λέει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια κάποιοι να προσπαθούν να παρακάμπτουν τους κανόνες.

Όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει αντιπροσωπεία της ελβετικής εταιρείας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεφρολόγος τονίζει, τέλος, ότι δεν αρκεί να υπάρχει ένα εγκεκριμένο μηχάνημα. Πρέπει το μηχάνημα να βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο, να υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένος χειριστής και, κυρίως, η απαιτούμενη ιατρική παρουσία.

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