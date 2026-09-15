Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Ανατράπηκε αυτοκίνητο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τζιπ – Εικόνες από το σημείο του ατυχήματος

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14/01/2026 στη Λάρισα, στην περιοχή της Νεάπολης, ωστόσο η οδηγός και οι δύο επιβάτες γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα ή είναι καλά στην υγεία τους. Η σύγκρουση μεταξύ επιβατικού οχήματος και τζιπ ήταν σφοδρή, με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

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Λάρισα/Ανατροπή αυτοκινήτου
Πηγή: Onlarissa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λάρισα, ωστόσο η οδηγός γλίτωσε τα χειρότερα και υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.
  • Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:00 στην περιοχή της Νεάπολης, όταν επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με τζιπ και ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος.
  • Παρά την τρομακτική εικόνα του αναποδογυρισμένου οχήματος, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, με την οδηγό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

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Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14/101/2026) στη Λάρισα, ωστόσο, η οδηγός γλίτωσε τα χειρότερα και υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με το Onlarissa.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 22:00 το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης. Το επιβατικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, κινούνταν επί της οδού Δαβάκη όταν συγκρούστηκε με τζιπ που έβγαινε από κάθετο δρόμο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το πρώτο αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη μέση του οδοστρώματος.

Παρά την τρομακτική εικόνα του αναποδογυρισμένου οχήματος, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Η οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, φέροντας ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι απόλυτα καλά στην υγεία τους.

Η αστυνομία απέκλεισε προσωρινά το τμήμα της οδού Δαβάκη, για την απομάκρυνση των οχημάτων και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες θεωρείται θαύμα, καθώς την συγκεκριμένη ώρα η περιοχή σφύζει από πεζούς.

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