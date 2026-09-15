Γιώργος Μαζωνάκης: Το μεσημέρι οι απολογίες των 2 γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου – Αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια

Ενώπιον του ανακριτή επιστρέφουν σήμερα, Τρίτη (15/9) οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει και λάβει χθες, Δευτέρα, προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα νέα στοιχεία της δικογραφίας και το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο. Σήμερα, στις 13:00, αναμένεται να απολογηθούν καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας προέκυψε μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και την αξιολόγηση νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στις δικαστικές αρχές από την ΕΛ.ΑΣ. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την κατάρρευσή του, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό στο ιατρείο

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχουν οι καταθέσεις των μαρτύρων, το φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό, αλλά και τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις και τη λειτουργία της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55. Δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο.

Στις 14:14 καταγράφεται η έναρξη της σχετικής διαδικασίας στο μηχάνημα, ενώ τα ανακτημένα δεδομένα δείχνουν ότι η κυρίως διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, δηλαδή η κυκλοφορία και ανταλλαγή του αίματος μέσω του μηχανήματος, άρχισε στις 14:37.

Τα στοιχεία του καταγραφικού δείχνουν, σύμφωνα με την έρευνα, ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις. Ειδικότερα, στις 14:25:32 καταγράφηκε «Alarm 9», ένδειξη που αφορά υπέρβαση του ανώτατου καθορισμένου ορίου της φλεβικής πίεσης. Ο συναγερμός φέρεται να επικυρώθηκε από τον χειριστή, ενώ ακολούθησε και δεύτερο αντίστοιχο alarm χωρίς να διακοπεί η διαδικασία.

Η κυρίως διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:37:46.

Η φωτογραφία και τα δεδομένα του μηχανήματος

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει το φωτογραφικό υλικό που καταγράφηκε εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός φέρεται να φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 14:45, ενώ εκείνος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου, με κλειστά μάτια. Από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων προκύπτει επίσης ότι είχε προηγηθεί φωτογραφία στις 14:43 και ένα σύντομο βίντεο ένα λεπτό αργότερα.

Οι Αρχές εξετάζουν τις φωτογραφίες προκειμένου να διαπιστώσουν ποια ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση του ασθενούς και ποιες ζωτικές ενδείξεις κατέγραφε το μηχάνημα. Παράλληλα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο πρόσωπο εστάλη το επίμαχο υλικό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμενε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Στις 15:22 καταγράφεται νέος συναγερμός και η διαδικασία σταματά, καθώς, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο ασθενής παύει να δίνει αίμα μέσω του φλεβοκαθετήρα. Το εύρημα εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη ότι εκείνη τη στιγμή υπέστη ανακοπή, χωρίς ωστόσο η ακριβής ώρα της ανακοπής να μπορεί να προσδιοριστεί αποκλειστικά από το καταγραφικό.

Στις 15:23 καταγράφεται ακόμη ένας συναγερμός, ενώ μέχρι τις 15:45 καταγράφονται επιπλέον alerts. Παράλληλα, φέρεται να επιχειρήθηκε εκ νέου η ενεργοποίηση της διαδικασίας κυκλοφορίας του αίματος, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση, με το μηχάνημα να απενεργοποιείται αυτόματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η λειτουργία της πλασμαφαίρεσης διακόπηκε στις 15:22, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με την απώλεια της κυκλοφορίας του αίματος στο σύστημα του ασθενούς.

Τι συνέβη μετά τον συναγερμό

Το κρίσιμο σημείο της έρευνας αφορά πλέον το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την καταγραφή της απώλειας των ζωτικών ενδείξεων έως την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, τη στιγμή του συναγερμού στο δωμάτιο βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να ζητήθηκε άμεσα βοήθεια ή η συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου.

Περίπου 13 λεπτά αργότερα φέρεται να έγινε απόπειρα επανέναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, η οποία διακόπηκε αυτόματα, καθώς ο οργανισμός του ασθενούς δεν ανταποκρινόταν.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, περίπου 45 λεπτά αργότερα της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο κρίσιμο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα έφτασε στο ιατρείο στις 16:26. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

«Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά η διασώστρια.

Η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα, καθώς περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ.

Στο μικροσκόπιο και οι ενέργειες μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ

Παράλληλα με την έρευνα για το τι συνέβη πριν από την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων, οι Αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί φέρεται να ζήτησαν από τους εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ οι ίδιοι παρέμεναν στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00, και πριν οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η διαγραφή της δεύτερης φωτογραφίας καταγράφηκε στις 19:09, ενώ την ίδια ώρα φέρεται να διαγράφηκαν και η πρώτη φωτογραφία και το σύντομο βίντεο.

Οι ψηφιακές αυτές ενέργειες εξετάζονται πλέον από τις Αρχές σε συνδυασμό με το σύνολο των υπολοίπων ευρημάτων της εγκληματολογικής έρευνας.

Στόχος των Αρχών είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων του Γιώργου Μαζωνάκη, πότε ακριβώς επήλθε η ανακοπή, ποια ήταν η κατάσταση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και, κυρίως, ποιες ενέργειες έγιναν μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.