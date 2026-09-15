Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας

Διεθνής Ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας

Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα

Γεγονότα

1916: «Μικρός Γουίλι», το πρώτο τανκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σομ.

«Μικρός Γουίλι», το πρώτο τανκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μάχη του Σομ. 1919: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928: Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.

Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη. 1968: Ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ).

Ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ). 2000: Τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημαιοφόρος της Ελληνικής Αποστολής.

Γεννήσεις

1254: Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. (Θαν. 8/1/1324)

Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. (Θαν. 8/1/1324) 1890: Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Θαν. 12/1/1976)

Άγκαθα Κρίστι, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Θαν. 12/1/1976) 1946: Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Πλατούν», «Γεννημένος την 4η Ιουλίου»)

Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Πλατούν», «Γεννημένος την 4η Ιουλίου») 1956: Ναταλία Τσαλίκη, Ελληνίδα ηθοποιός.

Ναταλία Τσαλίκη, Ελληνίδα ηθοποιός. 1946: Τόμι Λι Τζόουνς, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Τόμι Λι Τζόουνς, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. 1977: Τομ Χάρντι, Άγγλος ηθοποιός.

Τομ Χάρντι, Άγγλος ηθοποιός. 1984: Χάρι, Δούκας του Σάσσεξ, Άγγλος πρίγκιπας.

Θάνατοι