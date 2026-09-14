Αγρίνιο: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το τελευταίο «αντίο» στον Μανούσο Φαρμάκη είπαν την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συγγενείς και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 32χρονου αδελφού της Γωγούς και Όλγας Φαρμάκη, είχε γίνει γνωστή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το «AgrinioSite.gr», η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε σήμερα (14/9) στις 17:30, στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Με βάση τα όσα είχαν γίνει γνωστά, μέσα από το «sinidisi.gr», ο Μανούσος Φαρμάκης φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία από διανομέα.

Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς δεν τα κατάφερε.