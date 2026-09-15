Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

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Νέο σκηνικό αστάθειας διαμορφώνεται σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με τον καιρό να παρουσιάζει επιδείνωση και βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν αρχικά την Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περιοχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα.

Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, καθώς και στην Κρήτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν ισχυρότερες καταιγίδες.

Η ακριβής εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, η οποία παρουσιάζει ακόμη προγνωστική αβεβαιότητα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 31 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά ηπειρωτικά. Θα κυμανθούν από 11 έως 30 βαθμούς σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, ενώ στην Πελοπόννησο θα φτάσουν έως τους 29 βαθμούς.

Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, στα Επτάνησα τους 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου τους 27, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, βόρειοι-βορειοανατολικοί, έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ