Βίκυ Κάβουρα – Γιώργος Τζαβέλλας: Μαζί κόντρα στις φήμες

Παρά τα σενάρια περί κρίσης, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας απολαμβάνουν την οικογενειακή τους καθημερινότητα, με τη μικρή Ραφαηλία Ματθίλδη στο επίκεντρο.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Xαμηλοί τόνοι, λίγες δημόσιες εμφανίσεις και ακόμη λιγότερες αναφορές στην προσωπική τους ζωή. Από την αρχή της σχέσης τους, η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας επέλεξαν να κρατούν τα πιο σημαντικά κομμάτια της κοινής διαδρομής τους μακριά από τη δημοσιότητα. Σήμερα, με τη δύο ετών κόρη τους, Ραφαηλία-Ματθίλδη, να βρίσκεται στο κέντρο της καθημερινότητάς τους, οι δυο τους δείχνουν να έχουν βρει την ισορροπία τους ανάμεσα στην οικογένεια και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, δημοσίευμα που έκανε λόγο για κρίση στον γάμο τους έφερε ξανά το ζευγάρι στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, τα σενάρια για σύννεφα στη σχέση τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αλλωστε, η καλύτερη εικόνα της σχέσης τους ίσως να βρίσκεται όχι στις δηλώσεις, αλλά στις μικρές στιγμές που επιλέγουν κατά καιρούς να μοιράζονται. Το φετινό καλοκαίρι τούς βρήκε στην Πάργα, μαζί με την κόρη τους, για μερικές ημέρες ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα. Στις 19 Αυγούστου, η ηθοποιός ανέβασε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο από την παραλία, με τους τρεις τους μαζί, μια εικόνα μακριά από κόκκινα χαλιά και τις επίσημες εμφανίσεις που έδειχνε την πιο προσωπική πλευρά της ζωής τους.

Για τη Βίκυ και τον Γιώργο η καθημερινότητα φαίνεται να έχει πλέον άλλον ρυθμό. Βόλτες, ταξίδια, παιχνίδια με τη μικρή, οικογενειακές αποδράσεις και εκείνες τις ώρες που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μένουν για λίγο στην άκρη. Είναι οι στιγμές που οι ίδιοι προστατεύουν περισσότερο και που σπάνια αφήνουν να περάσουν προς τα έξω.

Ένας γάμος μακριά από τα φώτα

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, η κοινή τους ιστορία είχε περάσει σε ένα ακόμη κεφάλαιο. Στις 28 Μαΐου, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, η Β. Κάβουρα και ο Γ. Τζαβέλλας παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Λακωνία, σε μια τελετή με ελάχιστους συγγενείς και φίλους. Ο γάμος οργανώθηκε με απόλυτη διακριτικότητα, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι έχει επιλέξει να διαχειρίζεται από την αρχή την προσωπική του ζωή.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 30 Μαΐου, ανήμερα των δεύτερων γενεθλίων της κόρης τους, ακολούθησε η βάφτισή της στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Σπάρτη. Η μικρή πήρε τα ονόματα Ραφαηλία-Ματθίλδη και μετά το μυστήριο ακολούθησε γιορτή με αγαπημένα πρόσωπα, μουσική και χορό.

Ηταν ένα από εκείνα τα Σαββατοκύριακα που συμπύκνωσαν όσα άλλαξαν στη ζωή τους μέσα σε λίγα χρόνια: ένας έρωτας που έγινε σχέση, η γέννηση της κόρης τους και, τελικά, ένας γάμο που επέλεξαν να ζήσουν με τον δικό τους τρόπο.

Και αυτό φαίνεται να είναι το νήμα που χαρακτηρίζει την κοινή τους ζωή. Όχι η ανάγκη να απαντούν σε κάθε φήμη, αλλά η επιλογή να κρατούν την οικογένειά τους στο προστατευμένο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μακριά από τον θόρυβο, οι δυο τους συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία, με την κόρη τους πλέον να είναι η πιο σημαντική πρωταγωνίστρια.