Βίκυ Κάβουρα: «Έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή – Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο»

Στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο παραχώρησε συνέντευξη η Βίκυ Κάβουρα. Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός μίλησε και για την πιο δύσκολη στιγμή που έχει ζήσει, ενώ βρισκόταν στο θεατρικό σανίδι.

Ως ηθοποιός, βρέθηκες κάποια στιγμή στο σημείο να μην έχεις να πληρώσεις ούτε τα βασικά σου έξοδα, όπως πολλοί συνάδελφοι σου;

Ναι. Αλλά έχω δύναμη, υπομονή και επιμονή. Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Νομίζω ότι, αν έχεις το μικρόβιο μέσα σου, ό,τι δουλειά κι αν κάνεις, θα τα καταφέρεις.

Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στη σκηνή;

Όταν ήμουν έγκυος, έπαιζα και έπαθα αιμορραγία πάνω στη σκηνή. Τελείωσα την παράσταση και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει. Φοβήθηκα πολύ.

Όμως, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Είναι κι αυτό μέσα στα θαύματα που έχω βιώσει, είμαι σίγουρη.