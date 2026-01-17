Βίκυ Κουλιανού: «Αποχαιρέτησα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, ακούγοντας Μητροπάνο»

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η Βίκυ Κουλιανού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Το μοντέλο, το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία την χρυσή εποχή της μόδας στην Ελλάδα, περπάτησε σε παγκόσμιες πασαρέλες και συνεργάστηκε με μερικούς από τους πιο διάσημους οίκους, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε στον πατέρα της, και στον θάνατό του.

Μιλώντας με την Ναταλία Γερμανού, η Βίκυ Κουλιανού εξομολογήθηκε πως: «Για εμένα ήταν μεγάλο σοκ όταν έφυγε ο Μιχάλης Ασλάνης από τη ζωή. Ήταν πολύ κοντά με τον θάνατο του μπαμπά μου, ήταν ένα χρόνο μετά ο Μιχάλης, και δεν έχω πάει και στη κηδεία, όπως δεν πήγα ούτε στου μπαμπά μου».

Συνεχίζοντας, το καταξιωμένο μοντέλο εξήγησε ότι: «Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι που “φεύγουν” είναι κάπου αλλού πολύ καλά. Είναι σε μία τεράστια, υπέροχη αγκαλιά και ναι, ισχύει, ότι πρέπει κανείς να αποχαιρετά. Αλλά νομίζω ότι οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας. Εγώ αποχαιρέτησα τον μπαμπά μου ένα χρόνο μετά, ακούγοντας Μητροπάνο που είχε πει το αγαπημένο του τραγούδι».

«Ήμουν σε ένα απλό μαγαζάκι, σε ένα στέκι στο Παγκράτι, ένα ρεμπετάδικο, και δεν είχα καν κλάψει για τον θάνατο του μπαμπά, να σου πω την αλήθεια. Έκλαψα εκείνο το βράδυ. Με μια παρέα 10 ατόμων που ήμουν, ξαφνικά σηκώθηκα από εκεί, βγήκα έξω και έκλαιγα με λυγμούς για μια ώρα. Θέλω να πω ότι οι αποχαιρετισμοί μέσα μας έχουν τον δικό τους χρόνο!», περιέγραψε η Βίκυ Κουλιανού.