Στέλιος Μάινας: «Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά»

  • Ο Στέλιος Μάινας παραδέχτηκε ότι η σειρά «Οι Μεν Και Οι Δεν» ήταν το «εισιτήριό» του στην αναγνωρισιμότητα, ενώ αποκάλυψε πως διατηρεί συχνές επαφές με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή.
  • Ωστόσο, ο ηθοποιός δήλωσε ότι «με την Τζόυς Ευείδη δυστυχώς, δεν έχουμε τόσο επαφές», αν και τόνισε την αγάπη και εκτίμησή του προς εκείνη.
  • Επιπλέον, ο επιτυχημένος ηθοποιός ανέφερε ότι «τα remake είναι ξαναζεσταμένο φαγητό» και εξήγησε γιατί απέρριπτε προτάσεις που οι νέοι χαρακτήρες έμοιαζαν του «Τίμου Σταμάτη».
Τον Σεπτέμβριο του 1993 έκανε πρεμιέρα στον ANT1 η κωμική σειρά «Οι Μεν Και Οι Δεν», με πρωταγωνιστές τον Χάρη Ρώμα, την Άννα Κουρή, τον Στέλιο Μάινα και την Τζόυς Ευείδη. Το σίριαλ αγαπήθηκε από το κοινό και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1996, ύστερα από τρεις κύκλους και συνολικά 110 επεισόδια.

Ο Στέλιος Μάινας, ο οποίος στη θρυλική σειρά υποδύθηκε τον «Τίμο Σταμάτη», έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, η οποία προβλήθηκε στο «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί του Σαββάτου (17/1).

Σε ερώτηση για το αν «Οι Μεν Και Οι Δεν» ήταν το «εισιτήριο» στην αναγνωρισιμότητα, ο Στέλιος Μάινας απάντησε θετικά, εξηγώντας στη συνέχεια πως: «Καμιά φορά το βλέπω και λέω “τι έκανες ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή, με συγχωρείς, ρεζίλι”.

Με την καλή έννοια το λέω, γιατί αγάπησα πολύ τη σειρά αυτή και τους ανθρώπους της. Πρέπει να σας πω ότι με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή βρισκόμαστε πολύ συχνά. Με την Τζόυς Ευείδη δυστυχώς, δεν έχουμε τόσο επαφές. Τους αγαπώ και με αγαπάνε, και τους εκτιμώ και την αγαπώ την Τζόυς το ίδιο!

Είναι τα νιάτα μου αυτά. Το είχα χαρεί, αλλά πάντα με μέτρο. Είσαι αναγνωρίσιμος τώρα εσύ, και το επόμενο δευτερόλεπτο είναι ο επόμενος. Δεν μπορείς να είσαι πάντα ο πρωταγωνιστής στη ζωή. Πρέπει να δίνεις χώρο για τους επόμενους ή αν δεν δίνεις εσύ, θα τον πάρουν μόνοι τους!».

Επιπλέον, ο επιτυχημένος ηθοποιός ανέφερε ότι: «Πιστεύω ότι τα remake είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Για πολλά χρόνια, μετά τους «Μεν Και Δεν», μου πρότειναν τον «Τίμο Σταμάτη», για αυτό και έλεγα μονίμως όχι. Ήθελα να φύγω από αυτή την εικόνα, να κάνω κάτι άλλο. Γιατί δεν ήμουν ποτέ εγώ αυτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, πολύ χαμηλών τόνων, έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά».

