Στέλιος Μάινας: Η εξομολόγηση για τη σχέση με τους γονείς του – «Με τον πατέρα μου βλεπόμασταν με αποστάσεις»

Για τον πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό μίλησε ο Στέλιος Μάινας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται”.

«Ήρωάς μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών κάνουν συμβόλαια, μεγαλώνουν παιδιά, γεννάνε μόνες του. Ζουν μια ζωή μόνες» είπε αρχικά ο Στέλιος Μάινας. «Όταν ήμουν 17 ετών είπα στον πατέρα μου δειλά-δειλά ότι θα δώσω για Νομική. Έδωσα δύο φορές και δεν πέρασα, με απόλυτη, παταγώδη αποτυχία. Είχα πει πως αν δεν μπω Νομική σκέφτομαι να πάω σε δραματική σχολή. Με ρώτησε: “Και θα γίνεις ηθοποιός; Πώς θα ζήσεις; Αν δεν περάσεις νομική θα έρθεις στο καράβι, θα κάτσεις έξι μήνες δόκιμος κοκ. Θα συνεχίσεις κανονικά τη ζωή σου”. Είπα από μέσα μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το αντέχω εγώ αυτό».

Επίσης, τόνισε ότι ο πατέρας του δεν τον έβλεπε στο θέατρο, καθώς έλειπε ούτως ή άλλως. «Είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου αν και οι γονείς μου είχαν χωρίσει όταν ήμουν 4 ετών. Ήταν ένας επισκέπτης, είχαμε καλή σχέση και βλεπόμασταν ως πατέρα και γιος με αποστάσεις. Εγώ έμενα με τη μητέρα μου και έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις».

«Ξοδευόμαστε στη ζωή, ξοδευόμαστε στη σκηνή, επαναλαμβανόμαστε και πρέπει να αντλήσεις από κάπου καινούργια πράγματα. Να σου δημιουργήσουν δηλαδή νέες εικόνες και νέο εσωτερικό κόσμο», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός.

Όπως είπε ο Στέλιος Μάινας, το κοινό δεν το κοροϊδεύεις ποτέ, αντιλαμβάνεται ότι του λες ψέματα. «Δεν θα πω ψέματα, πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό. Δεν το έχω πείσει, δεν το έφερα κοντά σε μένα» πρόσθεσε.