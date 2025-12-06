Στέλιος Μάινας: Η εξομολόγηση για τη σχέση με τους γονείς του – «Με τον πατέρα μου βλεπόμασταν με αποστάσεις»

Σύνοψη από το

  • Ο Στέλιος Μάινας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται”, μιλώντας για τον πατέρα του και την σχέση του με το κοινό.
  • Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε ότι «το κοινό δεν το κοροϊδεύεις ποτέ, αντιλαμβάνεται ότι του λες ψέματα».
  • Παραδέχτηκε επίσης πως «πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό» και δεν το έχει πείσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μάινας

Για τον πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό μίλησε ο Στέλιος Μάινας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται”.

«Ήρωάς μου δεν ήταν ο πατέρας μου. Ήταν η μάνα μου. Οι γυναίκες των ναυτικών κάνουν συμβόλαια, μεγαλώνουν παιδιά, γεννάνε μόνες του. Ζουν μια ζωή μόνες» είπε αρχικά ο Στέλιος Μάινας. «Όταν ήμουν 17 ετών είπα στον πατέρα μου δειλά-δειλά ότι θα δώσω για Νομική. Έδωσα δύο φορές και δεν πέρασα, με απόλυτη, παταγώδη αποτυχία. Είχα πει πως αν δεν μπω Νομική σκέφτομαι να πάω σε δραματική σχολή. Με ρώτησε: “Και θα γίνεις ηθοποιός; Πώς θα ζήσεις; Αν δεν περάσεις νομική θα έρθεις στο καράβι, θα κάτσεις έξι μήνες δόκιμος κοκ. Θα συνεχίσεις κανονικά τη ζωή σου”. Είπα από μέσα μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το αντέχω εγώ αυτό».

Επίσης, τόνισε ότι ο πατέρας του δεν τον έβλεπε στο θέατρο, καθώς έλειπε ούτως ή άλλως. «Είχαμε μια πολύ καλή σχέση με τον πατέρα μου αν και οι γονείς μου είχαν χωρίσει όταν ήμουν 4 ετών. Ήταν ένας επισκέπτης, είχαμε καλή σχέση και βλεπόμασταν ως πατέρα και γιος με αποστάσεις. Εγώ έμενα με τη μητέρα μου και έτσι δεν υπεισέρχετο εις βάθος στις προσωπικές μου αποφάσεις».

«Ξοδευόμαστε στη ζωή, ξοδευόμαστε στη σκηνή, επαναλαμβανόμαστε και πρέπει να αντλήσεις από κάπου καινούργια πράγματα. Να σου δημιουργήσουν δηλαδή νέες εικόνες και νέο εσωτερικό κόσμο», ανέφερε ο γνωστός ηθοποιός.

Όπως είπε ο Στέλιος Μάινας, το κοινό δεν το κοροϊδεύεις ποτέ, αντιλαμβάνεται ότι του λες ψέματα. «Δεν θα πω ψέματα, πολλές φορές έχω αποτύχει απέναντι στο κοινό. Δεν το έχω πείσει, δεν το έφερα κοντά σε μένα» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να κάνετε το καλύτερο σεξ της ζωής σας στην εμμηνόπαυση – Οι 7 κανόνες που προτείνει ειδικός

Ξηρά χέρια από το κρύο: Ποιες οι αιτίες και πώς να αντιμετωπίσετε το σκασμένο δέρμα φυσικά

Νέες προσλήψεις οδηγών στην ΟΣΥ: Τι είπε ο Κυρανάκης για τις αυξήσεις στις αποδοχές

Τεχνητή νοημοσύνη: Τι λένε ΔΝΤ, ΟΟΣΑ και ΕΚΤ για παραγωγικότητα και μέρισμα ανάπτυξης στην Ευρώπη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:22 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ζαρίφη: Δεν μου αρέσει ο γάμος – Επειδή θέλετε να πάτε καλεσμένοι, πρέπει εγώ να παντρευτώ;

Την Κατερίνα Ζαρίφη υποδέχτηκε στο πλατό του “Χαμογέλα και πάλι” η Σίσσυ Χρηστίδου...
16:21 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ναταλία Γερμανού για Αργυρό: Δεν ήταν καλός φωνητικά όταν ξεκίνησε, το λέω με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπό του»

Τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ε...
12:32 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: Με ενοχλεί το «σταμάτα να τρως» – Πώς δεν το σκέφτηκα;

Συγκινήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με την εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη, ο οποίος μίλησε ανοιχ...
10:33 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ηλίας Βαλάσης: «Πήγα στις Ειδικές Δυνάμεις γιατί αναζητούσα την οικογένεια»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα ήταν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (5/12) ο Ηλίας Βα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»