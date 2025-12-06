Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Σύνοψη από το

  • Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού, το οποίο σημειώθηκε σήμερα Σάββατο το μεσημέρι.
  • Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνησή τους.
  • Η εταιρεία εκφράζει τη βαθύτατη λύπη της και τα συλλυπητήριά της, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων είναι πάγια προτεραιότητά της.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ekab-thessaloniki2

Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6/12. Η LAMDA Development εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του εργάτη.

Η Lamda Development σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Η LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους. Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων».

20:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

