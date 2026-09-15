«Καταιγίδα» από drones… made in Greece στη ΔΕΘ – Δείτε εικόνες

Η 90ή ΔΕΘ μετατράπηκε σε πεδίο επίδειξης ισχύος για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες παρουσίασαν το νέο δόγμα μαζικής παραγωγής και αξιοποίησης μη επανδρωμένων συστημάτων. Με επίκεντρο την «Ατζέντα 2030», η αμυντική βιομηχανία της χώρας περνά σε μια εντελώς νέα εποχή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η φετινή παρουσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων στη Θεσσαλονίκη δεν θύμιζε σε τίποτα τα παλαιότερα χρόνια. Η ριζική αλλαγή πλεύσης που έχει επιβάλει η στρατηγική του υπουργείου αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο ενιαίο διακλαδικό περίπτερο, όπου τα μη επανδρωμένα συστήματα είχαν την τιμητική τους.

Η απειλή από τα σύγχρονα πεδία μαχών, όπως αυτά αποτυπώνονται στις πολεμικές συρράξεις της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, ανάγκασε το ελληνικό Πεντάγωνο να επισπεύσει διαδικασίες που άλλοτε χρειάζονταν δεκαετίες.

Η χώρα μας δεν περιορίζεται πλέον σε ρόλο απλού αγοραστή οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό, αλλά δημιουργεί το δικό της οικοσύστημα σχεδίασης, ανάπτυξης και κατασκευής UAVs, στοχεύοντας σε μια μαζική παραγωγή που θα φτάνει τις δεκάδες χιλιάδες μονάδες ετησίως.

Η νέα εποχή απαιτεί γρήγορες κι ευέλικτες λύσεις, ως πρώτο ρόλο στα πεδία των μαχών, φέρνοντας ανατροπή στο επιχειρησιακό δόγμα της ισχύος δια του ατσαλιού. Η εποχή που τα μη επανδρωμένα αεροχήματα αποτελούσαν απλώς ένα ακριβό συμπλήρωμα στα χέρια των Ενόπλων Δυνάμεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

ΑΡΧΥΤΑΣ

Ανάμεσα στα εκθέματα που τράβηξαν τα βλέμματα των επισήμων και των πολιτών, ο «Αρχύτας» κατέχει δικαιωματικά την πρώτη θέση. Πρόκειται για ένα προηγμένο σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σταθερής πτέρυγας, το οποίο διαθέτει δυνατότητα καθέτου απο-προσγείωσης (VTOL). Η υβριδική αυτή διαμόρφωση του προσφέρει τεράστια επιχειρησιακή ευελιξία, καθώς μπορεί να επιχειρεί από περιορισμένους χώρους, χωρίς να εξαρτάται από παραδοσιακούς διαδρόμους προσγείωσης. Με δυνατότητα μεταφοράς διαφορετικών ωφέλιμων φορτίων βάρους έως τριάντα κιλών, ο «Αρχύτας» έχει σχεδιαστεί κυρίως για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών (ISR), διευρύνοντας σημαντικά τα μάτια των Ενόπλων Δυνάμεων πάνω από το Αιγαίο και τη Θράκη. Η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι τα ελληνικά μυαλά μπορούν να ανταγωνιστούν κολοσσούς του εξωτερικού με κλάσμα του κόστους.

Η ασπίδα απέναντι στα σμήνη των drones

Η απειλή όμως δεν προέρχεται μόνο από τα δικά μας μάτια στον αέρα, αλλά κυρίως από τα εχθρικά σμήνη που μπορούν να κατακλύσουν το πεδίο της μάχης. Εκεί ακριβώς έρχεται να «κουμπώσει» ο «Υπερίων», ένα εξελιγμένο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου που παρουσιάστηκε επίσημα στη ΔΕΘ. Ο «Υπερίων» είναι σχεδιασμένος για τον εντοπισμό, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και τελικά την εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μικρής και μεσαίας κατηγορίας. Το κρίσιμο πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι η ανοιχτή αρχιτεκτονική του, γεγονός που του επιτρέπει να εγκαθίσταται είτε σε σταθερές και κινητές χερσαίες πλατφόρμες είτε σε πολεμικά πλοία του Στόλου. Λειτουργώντας συνδυαστικά με άλλα εγχώρια επιτεύγματα, όπως ο ήδη δοκιμασμένος «Κένταυρος», δημιουργεί μια πολυεπίπεδη αντιαεροπορική ομπρέλα προστασίας που θωρακίζει τις κρίσιμες υποδομές της χώρας μας.

Ηλεκτρονικός φράκτης

Στην κατηγορία των αισθητήρων που ενισχύουν την επιτήρηση χαμηλού ύψους, ο «Τηλέμαχος» κέρδισε τις εντυπώσεις ως ένα προηγμένο ραντάρ μικρής εμβέλειας τεχνολογίας Συνεχούς Κύματος Διαμορφωμένης Συχνότητας (FMCW). Ο κύριος ρόλος του είναι ο ακριβής εντοπισμός κινούμενων στόχων και η απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας αόρατος «ηλεκτρονικός φράκτης».

Αξιοποιώντας το φαινόμενο Doppler, το σύστημα αυτό μπορεί να αντιληφθεί έγκαιρα οποιαδήποτε απόπειρα διείσδυσης σε καθορισμένες ευαίσθητες ζώνες. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του «Τηλέμαχου» είναι η ικανότητά του να λειτουργεί απρόσκοπτα σε συνθήκες απόλυτης σκοτεινιάς, πυκνής ομίχλης ή ακόμα και παρουσίας καπνού στο πεδίο, εκεί δηλαδή που τα παραδοσιακά οπτικά μέσα τυφλώνονται.

H ευελιξία του VBAT

Πέρα από τα αμιγώς ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, οι Ένοπλες Δυνάμεις ενσωματώνουν γρήγορα και δοκιμασμένες ξένες τεχνολογίες που προσφέρουν άμεσες επιχειρησιακές λύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση του τακτικού drone VBAT από τον Στρατό Ξηράς, το οποίο έχει ήδη κερδίσει την εμπειρία των επιτελών χάρη στις δυνατότητες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης από περιορισμένους χώρους, όπως τα καταστρόφητα πλοίων ή τα δασικά συμπλέγματα. Η ευκολία μεταφοράς του και ο ταχύς χρόνος ανάπτυξής του από μικρές ομάδες πεζικού το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για τον Έλληνα μαχητή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας άμεση εικόνα υψηλής ευκρίνειας χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη περίπλοκων υποδομών υποστήριξης.

Κινητό εργοστάσιο Drones

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ωστόσο που αποκάλυψαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στη φετινή διοργάνωση δεν ήταν κάποιο μεμονωμένο ιπτάμενο μέσο, αλλά η ίδια η φιλοσοφία της αποκεντρωμένης κατασκευής. Η παρουσίαση των κινητών μονάδων παραγωγής drones, οι οποίες μπορούν να στηθούν ακόμη και εντός στρατοπέδων ή κοντά στις ζώνες επιχειρήσεων, δείχνει την αποφασιστικότητα της ηγεσίας να μην εξαρτάται από μακρινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε περίπτωση κρίσης. Με τον στόχο των χιλιάδων μονάδων να βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, το ελληνικό Πεντάγωνο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογική υπεροχή χτίζεται με επιμονή, εγχώριο ταλέντο και διορατικότητα.