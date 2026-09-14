Αιχμή Αυγερινού για Καρυστιανού με αφορμή τις εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης – «Ακόμη τρέχω»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αν και δεν ανέφερε ονόματα, ο Θανάσης Αυγερινός στην αιχμηρή του ανάρτηση, “φωτογραφίζει” συγκεκριμένα πρόσωπα, με αφορμή τις εικόνες από το ιατρείο στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει αποχωρήσει από το κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε στις δεκάδες θρησκευτικές εικόνες που υπήρχαν στο γραφείο του ιατρείου, στο Κολωνάκι. Στον ίδιο χώρο, πέρα από τις εικόνες, διακρινόταν και στολή σαμουράι.

Ο Θανάσης Αυγερινός επέλεξε να αναφερθεί σε μια συζήτηση που, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, είχε πρόσφατα με μοναχό στο Άγιο Όρος. Η επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί πριν τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη, αλλά μετά την αποχώρησή του από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Αυγερινός είχε παραιτηθεί τον περασμένο Ιούλιο από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, διατυπώνοντας καταγγελίες σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και της Μαρίας Γρατσία.

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος αφήνει σαφείς αιχμές για περιπτώσεις στις οποίες η έντονη προβολή θρησκευτικών συμβόλων μπορεί, σύμφωνα με την άποψη που του μετέφερε ο μοναχός, να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και όχι την ίδια την πίστη.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει φωτογραφηθεί με φόντο θρησκευτικές εικόνες.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: “Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις ‘γκαλερί’ από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού;

Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!”. Ακόμη τρέχω…