Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (15/9) – Προμηθέας και Κολοσσός στη μάχη του BCL

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς Προμηθέας – Βιέννη και Μανίσα – Κολοσσός για το FIBA Basketball Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στις 17:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μεταδίδει τον αγώνα Ελλάδα – Σουηδία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ιταλίας, την Eredivisie και τη LaLiga, με την Έλτσε να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:30.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς Προμηθέας – Βιέννη και Μανίσα – Κολοσσός για το FIBA Basketball Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:15: Magenta Sport 4 | Προμηθέας – Βιέννη (FIBA Basketball Champions League)

16:30: Magenta Sport 4 | Μανίσα – Κολοσσός (FIBA Basketball Champions League)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σουηδία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών)

19:00: Novasports Prime | Τζένοα – Σουντιρόλ (Κύπελλο Ιταλίας)

20:00: Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ (LaLiga)

21:00: Novasports Start | Άγιαξ – Βίλεμ (Eredivisie)

21:00: Magenta Sport 4 League | Αλαβές – Βαλένθια (LaLiga)

22:00: Novasports Prime | Φιορεντίνα – Πίζα (Κύπελλο Ιταλίας)

22:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:30: Magenta Sport 3 League | Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα

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