Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (15/9) – Προμηθέας και Κολοσσός στη μάχη του BCL

Τα ματς Προμηθέας – Βιέννη και Μανίσα – Κολοσσός για το FIBA Basketball Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:15: Magenta Sport 4 | Προμηθέας – Βιέννη (FIBA Basketball Champions League)
16:30: Magenta Sport 4 | Μανίσα – Κολοσσός (FIBA Basketball Champions League)
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Σουηδία (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών)
19:00: Novasports Prime | Τζένοα – Σουντιρόλ (Κύπελλο Ιταλίας)
20:00: Magenta Sport 3 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ (LaLiga)
21:00: Novasports Start | Άγιαξ – Βίλεμ (Eredivisie)
21:00: Magenta Sport 4 League | Αλαβές – Βαλένθια (LaLiga)
22:00: Novasports Prime | Φιορεντίνα – Πίζα (Κύπελλο Ιταλίας)
22:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα
22:30: Magenta Sport 3 League | Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (LaLiga)
23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα