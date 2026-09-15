Ζωγράφου: Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας – Κάηκε αυτοκίνητο, εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη σε κοντινή απόσταση

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες, 14 Σεπτεμβρίου 2026, το βράδυ στην είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, καταστρέφοντας ένα ΙΧ και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές σε δύο μοτοσυκλέτες. Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς βρέθηκε μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο της φωτιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες (14/01/2026) το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρησμού.
  • Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς ένα ΙΧ στην πυλωτή πολυκατοικίας, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.
  • Κατά την διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη, με το ΤΔΕΕΕ Ζωγράφου, να έχει αναλάβει την προανάκριση.

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες (14/9) το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 22:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

Κατά την διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπιτόνι που περιείχε βενζίνη.

Την προανάκριση για την υπόθεση, ανέλαβε το ΤΔΕΕΕ Ζωγράφου.

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