Ζωγράφου: Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας – Κάηκε αυτοκίνητο, εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη σε κοντινή απόσταση

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες (14/9) το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 22:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ΙΧ που ήταν σταθμευμένο σε πιλοτή πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

Κατά την διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση ένα μπιτόνι που περιείχε βενζίνη.

Την προανάκριση για την υπόθεση, ανέλαβε το ΤΔΕΕΕ Ζωγράφου.