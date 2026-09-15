Ολοκληρώθηκε η παρουσία του ΕΒΕΑ στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – Στο επίκεντρο το νέο παραγωγικό συμβόλαιο της χώρας, η καινοτομία και οι τεχνολογίες του αύριο

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Με απόλυτη επιτυχία, πυκνό πρόγραμμα και τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και επενδυτικής κοινότητας ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, το περίπτερο του ΕΒΕΑ αποτέλεσε κεντρικό σημείο διαλόγου για το «Νέο Παραγωγικό Συμβόλαιο» της χώρας, τη μετάβαση σε ένα διατηρήσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, τις επενδύσεις, την πράσινη μετάβαση, καθώς και την πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των τεχνολογιών αιχμής από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το «νέο παραγωγικό συμβόλαιο», η ανταγωνιστικότητα & η εξωστρέφεια

Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, αναλύοντας το όραμα για την «Ελλάδα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δομικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγική βάση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, επεσήμανε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη βιομηχανία και τις επενδύσεις.

Στις θεματικές συζητήσεις αναδείχθηκαν καίρια ζητήματα της οικονομίας:

Παραγωγική αξία & επενδύσεις: Υπό τον συντονισμό της Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ, κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου , εξετάστηκε η μετάβαση από την απλή απορρόφηση πόρων στη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας, με τη συμμετοχή των κ.κ. Στελλίνας Σιαράπη (Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων), Χάρη Λαμπρόπουλου (Πρόεδρος ΕΑΤΕ, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ) και του Νίκου Βέττα (Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ).

Υπό τον συντονισμό της Α΄ Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ, , εξετάστηκε η μετάβαση από την απλή απορρόφηση πόρων στη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας, με τη συμμετοχή των κ.κ. Στελλίνας Σιαράπη (Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων), Χάρη Λαμπρόπουλου (Πρόεδρος ΕΑΤΕ, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ) και του Νίκου Βέττα (Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ). Ενέργεια & πράσινη μετάβαση:Με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα του ΕΒΕΑ, κ. Δημήτρη Δημητρίου, αναζητήθηκαν τρόποι μείωσης του ενεργειακού κόστους χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας, με τοποθετήσεις από τους κ.κ. Νίκο Τσάφο (Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας), Κωνσταντίνο Τσιμάρα (Πρόεδρος ΡΑΑΕΥ) και Γιάννη Παπαδόπουλο (Πρόεδρος ΕΕΕΕΣ).

Τις θεματικές ενότητες χαιρέτισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Φορολογική σταθερότητα & επιχειρηματική μεγέθυνση: Ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Τάσος Ιωσηφίδης , συντόνισε πάνελ για το επιχειρηματικό περιβάλλον του 2040 με τους κ.κ. Λευτέρη Κρητικό (Γ.Γ. Βιομηχανίας), Βασίλη Ανδρικόπουλο (Τομεάρχης Βιομηχανίας, Πρόεδρος τμήματος Μεταποίησης ΕΒΕΑ) και Τάνια Τζίκα (Πρόεδρος ELVIAL).

Ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, , συντόνισε πάνελ για το επιχειρηματικό περιβάλλον του 2040 με τους κ.κ. Λευτέρη Κρητικό (Γ.Γ. Βιομηχανίας), Βασίλη Ανδρικόπουλο (Τομεάρχης Βιομηχανίας, Πρόεδρος τμήματος Μεταποίησης ΕΒΕΑ) και Τάνια Τζίκα (Πρόεδρος ELVIAL). Βιομηχανία, εξαγωγές & αγροδιατροφή: Ο Οικονομικός Επόπτης του ΕΒΕΑ, κ. Ανδρέας Μπεκυράς , συντόνισε συζήτηση για την ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών με τους κ.κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη (Πρόεδρος ΠΣΕ), Θέμη Σαρασίδη (Πρόεδρος ΣΕΒΕ) και Αννίτα Τρυποσκούφη (Enterprise Greece), ενώ η ανάδειξη της ελληνικής γης ως διεθνούς brand συζητήθηκε υπό τον συντονισμό του κ. Κωνσταντίνου Δεριζιώτη ( Μέλος ΔΕ ΕΒΕΑ , Υπεύθυνος για θέματα Τουρισμού ) με τη συμμετοχή των κ.κ. Βάσως Παπαδημητρίου (Γ.Δ. ΣΕΒΤ) και του Γρηγόρη Τάσιου (Αντιπρόεδρος ΞΕΕ).

Ο Οικονομικός Επόπτης του ΕΒΕΑ, , συντόνισε συζήτηση για την ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών με τους κ.κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη (Πρόεδρος ΠΣΕ), Θέμη Σαρασίδη (Πρόεδρος ΣΕΒΕ) και Αννίτα Τρυποσκούφη (Enterprise Greece), ενώ η ανάδειξη της ελληνικής γης ως διεθνούς brand συζητήθηκε υπό τον συντονισμό του ( ) με τη συμμετοχή των κ.κ. Βάσως Παπαδημητρίου (Γ.Δ. ΣΕΒΤ) και του Γρηγόρη Τάσιου (Αντιπρόεδρος ΞΕΕ). Διεθνείς αγορές & δίκτυα εξωστρέφειας:Στελέχη του ΕΒΕΑ, της Enterprise Greece SA, του ΣΕΒΕ και του ΕΒΕΘ (συντονισμός: κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος ΔΕ ΕΒΕΑ, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων) παρουσίασαν τα σύγχρονα εργαλεία διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δεξιότητες, κοινωνική ανθεκτικότητα & ESG

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα:

Δεξιότητες & εργασία: Με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, οι κ.κ. Γιάννα Χορμόβα (Διοικήτρια ΔΥΠΑ), Χάρης Λαμπρόπουλος (ΕΑΤΕ), Περικλής Μήτκας (Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ) και Αναστασία Μάνου (Τομεάρχης Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΒΕΑ, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ) συζήτησαν για την τεχνική εκπαίδευση, το AI και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Δεριζιώτη, οι κ.κ. Γιάννα Χορμόβα (Διοικήτρια ΔΥΠΑ), Χάρης Λαμπρόπουλος (ΕΑΤΕ), Περικλής Μήτκας (Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ) και Αναστασία Μάνου (Τομεάρχης Παιδείας, Νέων Τεχνολογιών και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΒΕΑ, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ) συζήτησαν για την τεχνική εκπαίδευση, το AI και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ισότητα & κοινωνική συμπερίληψη: Ο κ. Φάνης Ματσόπουλος συντόνισε πάνελ όπου η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη , παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για τη συμπερίληψη, με τοποθετήσεις από τις κ.κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου (Α’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ), Παναγιώτα Λαμπροπούλου (UN Global Compact Network Greece) και τον Μιχάλη Κασσιμιώτη (HPE).

Ο κ. Φάνης Ματσόπουλος συντόνισε πάνελ όπου η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, , παρουσίασε τις κυβερνητικές δράσεις για τη συμπερίληψη, με τοποθετήσεις από τις κ.κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου (Α’ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ), Παναγιώτα Λαμπροπούλου (UN Global Compact Network Greece) και τον Μιχάλη Κασσιμιώτη (HPE). ESG & βιωσιμότητα:Υπό τον συντονισμό της κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου, εξετάστηκαν τα κριτήρια ESG ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας με τους κ.κ. Αλεξάνδρα Πάλλη (Πρόεδρος CSR Hellas), Μανώλη Βλαχογιάννη (Επίτιμος Πρόεδρος ΕΒΕΘ), Απόστολο Σίσκο (Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ) και Αθανάσιο Γκανιά (VALEMO Hellas).

Τεχνητή νοημοσύνη, καινοτομία, Deep Tech & startups

Η τεχνολογία αιχμής και το οικοσύστημα καινοτομίας αποτέλεσαν κεντρικό πυλώνα του προγράμματος:

AI & μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ο κ. Ανδρέας Λεούσης (Μέλος ΔΕ ΕΒΕΑ Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων) συντόνισε συζήτηση για την εφαρμογή του AI στις ΜμΕ με τους κ.κ Κλειώ Σγουροπούλου (ΠΑΔΑ/ΕΔΥΤΕ), Μαρία Κτενά (Microsoft), Δημήτρη Κουρτέση (The Flywheel Venture) και Βαγγέλη Χαραλάμπους (Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ).

Ο (Μέλος ΔΕ ΕΒΕΑ Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων) συντόνισε συζήτηση για την εφαρμογή του AI στις ΜμΕ με τους κ.κ Κλειώ Σγουροπούλου (ΠΑΔΑ/ΕΔΥΤΕ), Μαρία Κτενά (Microsoft), Δημήτρη Κουρτέση (The Flywheel Venture) και Βαγγέλη Χαραλάμπους (Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ). AI στην πράξη & Deep Tech: Παρουσιάστηκαν εξειδικευμένα πάνελ για τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχείρηση (με τη συμμετοχή των κ.κ. Δρ. Νικόλαου Μαυρίδη, Περικλή Τερλιξίδη, Δρ. Κωνσταντίνου Βότη), για το Deep Tech (κ.κ. Δρ. Άννα Τζανακάκη, Δήμητρα Μαρίνα Γιορδαμλή, Νικόλαος Ζαχαριάδης), ενώ πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις καινοτόμων startups (OPTIMEMS, AlongRoute Data, Brainfood Intelligent Media Cloud). Τον συντονισμό έκαναν η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου και η κα Ελένη Φώτη , Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ, Υπεύθυνη ΘΕΑ.

Παρουσιάστηκαν εξειδικευμένα πάνελ για τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχείρηση (με τη συμμετοχή των κ.κ. Δρ. Νικόλαου Μαυρίδη, Περικλή Τερλιξίδη, Δρ. Κωνσταντίνου Βότη), για το Deep Tech (κ.κ. Δρ. Άννα Τζανακάκη, Δήμητρα Μαρίνα Γιορδαμλή, Νικόλαος Ζαχαριάδης), ενώ πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις καινοτόμων startups (OPTIMEMS, AlongRoute Data, Brainfood Intelligent Media Cloud). Τον συντονισμό έκαναν η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου και η κα , Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ, Υπεύθυνη ΘΕΑ. GreenTech, Climate Tech & αγροτεχνολογία: Δύο πάνελ εστίασαν στην κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα (AETHON, RHOE, Mellon Labs & Wastecloud, DomX, Agenso, Dataphoria) και την ευφυή γεωργία (Δρ. Ευάγγελος Αναστασίου ΑΠΘ, Δρ. Ηλίας Κάλφας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Δρ. Ζήσης Τσιρόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Δύο πάνελ εστίασαν στην κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα (AETHON, RHOE, Mellon Labs & Wastecloud, DomX, Agenso, Dataphoria) και την ευφυή γεωργία (Δρ. Ευάγγελος Αναστασίου ΑΠΘ, Δρ. Ηλίας Κάλφας, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Δρ. Ζήσης Τσιρόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Κυβερνοασφάλεια: Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος , μαζί με εξειδικευμένους επιστήμονες (κ.κ. Μαγδαληνή Σκόνδρα, Στέλλα Τσιτσούλα, Δρ. Φώτιος Γκριτσής), ανέλυσαν τις προκλήσεις ασφαλείας στην εποχή του AI.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, , μαζί με εξειδικευμένους επιστήμονες (κ.κ. Μαγδαληνή Σκόνδρα, Στέλλα Τσιτσούλα, Δρ. Φώτιος Γκριτσής), ανέλυσαν τις προκλήσεις ασφαλείας στην εποχή του AI. Χρηματοδότηση καινοτομίας & s caleups: Διακεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων και VCs (Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σπύρος Αρσένης, NBG Business Seeds, Γιώργος Καραντώνης Metavallon VC, Αγναντιάρης Ιωάννης THERMI VC, Βασίλειος Ανδρέου Loggerhead Ventures, Αννίτα Τρυποσκούφη Enterprise Greece, Χρήστος Τιμπαλέξης, OPTIMEMS, Άγγελος Σταυράκης, Safesize) συζήτησαν σε δύο πάνελ τις στρατηγικές χρηματοδότησης και κλιμάκωσης των νεοφυών επιχειρήσεων (συντονισμός: κ.κ. Δρ. Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Ελένη Φώτη).

Διακεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων και VCs (Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Σπύρος Αρσένης, NBG Business Seeds, Γιώργος Καραντώνης Metavallon VC, Αγναντιάρης Ιωάννης THERMI VC, Βασίλειος Ανδρέου Loggerhead Ventures, Αννίτα Τρυποσκούφη Enterprise Greece, Χρήστος Τιμπαλέξης, OPTIMEMS, Άγγελος Σταυράκης, Safesize) συζήτησαν σε δύο πάνελ τις στρατηγικές χρηματοδότησης και κλιμάκωσης των νεοφυών επιχειρήσεων (συντονισμός: κ.κ. Δρ. Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Ελένη Φώτη). Συνέργειες & Meet the Mentors:Αναδείχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας μεγάλων ομίλων και startups, ενώ πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες B2B συνεδρίες δικτύωσης νεοφυών επιχειρήσεων με διακεκριμένους μέντορες.

Παράλληλα, η καθημερινή παρουσία των στελεχών και υπαλλήλων του ΕΒΕΑ στο περίπτερο εξασφάλισε την άρτια οργανωτική υποστήριξη για τη διεξαγωγή του προγράμματος και την εξυπηρέτηση εκατοντάδων επισκεπτών, μελών και εκπροσώπων του επιχειρείν.

Με την ολοκλήρωση αυτού του πλούσιου και πολυδιάστατου προγράμματος στη 90ή ΔΕΘ, το ΕΒΕΑ επιβεβαίωσε εκ νέου τον ηγετικό του ρόλο ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας και πυλώνας στήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας.

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