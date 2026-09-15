Κόνιτσα: Μαίνεται για 16η ημέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Δορυφορική εικόνα με την καμένη έκταση

Η φωτιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας παραμένει ενεργή για 16η ημέρα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις προσπάθειες σε δύσβατα σημεία. Δορυφορική εικόνα από τον Copernicus δείχνει καμένη έκταση 1.152 στρεμμάτων, ωστόσο η τελική εκτίμηση της καταστροφής των δένδρων θα γίνει την επόμενη άνοιξη.

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φωτιά στην Τραπεζίτσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενεργό παραμένει για 16η ημέρα το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα, με νέες αναζωπυρώσεις κυρίως στη χαράδρα του Αώου.
  • Το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη έκταση δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, με 150 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο.
  • Σύμφωνα με δορυφορική εικόνα του Copernicus, η καμένη έκταση στην Κόνιτσα ανέρχεται σε 1.152 στρέμματα, με την πυρκαγιά να καίει τον βελονοτάπητα και τον υπόροφο χωρίς ζημιά στους κορμούς των δέντρων.

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Ενεργό παραμένει για 16η ημέρα το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, στην Κόνιτσα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις και να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του epiruspost.gr, η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, ενώ νέες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν κυρίως στη χαράδρα του Αώου.

Το δύσβατο ανάγλυφο και η μεγάλη έκταση της περιοχής εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για τον έλεγχο της φωτιάς.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα.

Πηγή: epiruspost.gr

Δορυφορική εικόνα της καμένης έκτασης των 1.152 στρεμμάτων

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, όπως προκύπτει από τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας είναι 1.152 στρέμματα.

Η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Επισημαίνεται ότι, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.

Η δορυφορική απεικόνιση από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus:

φωτιά στην Τραπεζίτσα

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