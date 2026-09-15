Καλλιμάρμαρο: Και σήμερα επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας Μετρό και Τραμ λόγω συναυλίας

Η ΣΤΑΣΥ επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ σήμερα Τρίτη (15/9) για την εξυπηρέτηση των πολιτών που θα παραβρεθούν σε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται με συγκεκριμένες ώρες αναχώρησης για τις Γραμμές 1, 2, 3 του Μετρό και το δίκτυο του Τραμ.

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Κοινωνία

Καλλιμάρμαρο - Συναυλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεκτείνεται και σήμερα Τρίτη (15/9) το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
  • Τα τελευταία δρομολόγια της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) από Πειραιά και Κηφισιά θα είναι στη 01:00. Για τις Γραμμές 2 & 3, οι τελευταίοι συρμοί από το Σύνταγμα θα αναχωρήσουν στις 02:00.
  • Στο δίκτυο του Τραμ, τα τελευταία οχήματα από τη στάση “Σύνταγμα” θα αναχωρήσουν προς Πικροδάφνη και Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40, ενώ προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Και σήμερα Τρίτη (15/9) επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που θα παραβρεθούν σε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

  • από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,
  • από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
  • από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:

  • προς Πικροδάφνη στη 01:40,
  • προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και
  • προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.
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