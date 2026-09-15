ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ – Στο επίκεντρο η προέλαση των Χούθι

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τίθεται σήμερα η έκρυθμη κατάσταση στο Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιχειρούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας αρτηρίας.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Νέας Υόρκης (22:00 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο, επεσήμανε ένας από τους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνεδρίαση αναμένεται να παρέμβουν η Υεμένη και η Σαουδική Αραβία.

Τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό που έχει συσταθεί για να τη στηρίξει, εδραιώνοντας -έπειτα από μια αστραπιαία επίθεση- τον έλεγχό τους επί του Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ένα στρατηγικό πέρασμα για τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ