«Χρυσές μπίζνες» με την πλασμαφαίρεση – Η θεραπεία γίνεται σε ιατρεία αλλά και σε δωμάτια ξενοδοχείων σε Αθήνα και Μύκονο

Χρυσές μπίζνες με την πλασμαφαίρεση γίνονται, ως φαίνεται, κάτω από την «μύτη» των Αρχών σε δεκάδες ιατρεία, αλλά και σε δωμάτια ξενοδοχείων σε προάστια της Αττικής και την Μύκονο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 η συγκεκριμένη θεραπεία, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν πεθάνει, αν και θεωρείται ότι εμπεριέχει κίνδυνο, γίνεται σε δεκάδες «ιατρεία» στην Αττική αλλά και σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Όπως σημείο ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «όλα αυτά πλασάρονται σαν μία lifestyle έκδοση της ιατρικής».

«Στο Κολωνάκι πήγαιναν επώνυμοι, όπως πρώην συγγενείς στελέχους του ΙΣΑ, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, ινφλουένσερς, αυτοί δεν πλήρωναν συνήθως. Μία συνεδρία της πλασμαφαίρεσης κοστίζει συνήθως από 3.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον γιατρό. Στο μοιραίο ιατρείο κόστιζε 6.000 ευρώ, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Τέτοια ιατρεία υπάρχουν στη νότια Αθήνα αλλά και σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων σε νησιά του Αιγαίου, όπως η Μύκονος. Το συγκεκριμένο ιατρείο έλεγε πώς είχε 700 ανθρώπους στις καρτέλες των πελατών του» πρόσθεσε.

Το “ανύπαρκτο” δεύτερο ιατρείο

Στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, πάλι στο Κολωνάκι ήταν το δεύτερο ιατρείο του κατηγορούμενου γιατρού, το οποίο όμως ήταν υπό μία έννοια “ανύπαρκτο”. Διότι, σύμφωνα με τον ANT1 αποδείχθηκε πώς ουδείς γνώριζε την εταιρεία στη διεύθυνση αυτή, ενώ κανείς δεν απαντάει το τηλέφωνό της. Όσον αφορά στη νομική της υπόσταση, είναι μονοπρόσωπη και διευθύνεται από συγγενή του γιατρού που ελέγχεται για τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Τα προϊόντα της, τα μηχανήματα δηλαδή, έχουν δηλωθεί στον ΕΟΦ και έχουν δηλωθεί και στον FDA, τον αμερικανικό οργανισμό, ενώ δεν υπάρχουν διεθνώς γνωστά περιστατικά επιπλοκών από αυτά τα μηχανήματα.

Η εταιρεία προσφέρει και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες υγείας, με στόχο, αναφέρει η ίδια, «να ενώσουμε την κοινότητα που χτίζει μέλλον με διαφάνεια, πειθαρχία και σεβασμό στους κανόνες που προστατεύουν τον άνθρωπο και την ιατρική».