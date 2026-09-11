Γεωργιάδης: Έξαλλος με ανάρτηση-μίσους που γράφει «θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;» – «Χυδαία και αποκρουστική»

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Έντονα αντέδρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση στα social media, στην οποία ο χρήστης αναφερόταν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ευχόμενος να είχε πεθάνει ο υπουργός στη θέση του τραγουδιστή.

Η ανάρτηση έγραφε χαρακτηριστικά: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;». Συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στηλίτευσε τόσο το περιεχόμενο της ανάρτησης όσο και την απήχηση που είχε, κάνοντας λόγο για «υπερβολικά τοξική» κατάσταση στην ελληνική κοινωνία.

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας», έγραψε ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια δημόσια ευχή θανάτου σε βάρος ενός ανθρώπου, η οποία μάλιστα, όπως ανέφερε, συγκέντρωσε τεράστια απήχηση στα social media.

«Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπός του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει… 50.000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11.227 αναδημοσιεύσεις».

«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την ανάρτηση «χυδαία και αποκρουστική», εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι δεν περιορίστηκε σε μια πολιτική επίθεση, αλλά περιείχε ευχή για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απήχηση που είχε η συγκεκριμένη δημοσίευση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, συγκέντρωσε περίπου 50.000 likes και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.