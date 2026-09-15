Μαζωνάκης: Στο μικροσκόπιο και το «μεταπτυχιακό Κβαντικής Ιατρικής» από τη Χονολουλού της γιατρού – «Πανεπιστήμιο ψευτογιατρών»

Μεταπτυχιακούς τίτλους από το «Πανεπιστήμιο της Χαβάης» στην Κβαντική Ιατρική επικαλείται, μεταξύ άλλων, η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως έχει μεταδώσει το enikos.gr, η «άνευ ειδικότητας» γιατρός, που η ίδια δήλωνε γυναικολόγος και η οποία, όπως δείχνουν τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, δεν διέθετε άδεια για να διενεργεί την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε κατορθώσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name, με αποτέλεσμα να την προσκαλούν και ως ομιλήτρια σε ιατρικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, την ψυχική και συναισθηματική υγεία τα τελευταία χρόνια.

Στο μίνι βιογραφικό της στο site του Συνεδρίου αναφέρονται σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με ειδικότητα στη Μαιευτική – Γυναικολογία, αλλά και μεταπτυχιακά: το ένα στη Μοριακή Βιολογία και το δεύτερο στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης (ΗΠΑ).

Ωστόσο, στο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης δεν υπάρχει πρόγραμμα Κβαντικής Ιατρικής. Στη Χαβάη, ωστόσο, εδρεύει και το Quantum Univercity, ένα ίδρυμα που προσφέρει κυρίως διαδικτυακά προγράμματα σπουδών, που εστιάζουν στην ολιστική και εναλλακτική ιατρική. Ο εν λόγω οργανισμός δεν συνδέεται με το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης και δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα. «Το Quantum University είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο που παρέχει διαδικτυακά πτυχία και προγράμματα πιστοποίησης στην ολιστική, εναλλακτική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική, με βάση την επιστήμη της κβαντικής φυσικής», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.

«Δεν πρόκειται για Πανεπιστήμιο»

Ο ΑΝΤ1 επικοινώνησε με το διεθνούς κύρους Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, το οποίο χαρακτηρίζει ως «Πανεπιστήμιο ψευτογιατρών» το ίδρυμα της Χαβάης, τίτλους σπουδών του οποίου επικαλείται η κατηγορούμενη γιατρός.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου McGill, που διαθέτει ειδική ακαδημαϊκή και κλινική μονάδα που ασχολείται με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο η φυσική στην ιατρική, αναφέρει: «Δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο. Οι τίτλοι που απονέμει δεν αποτελούν πραγματικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Η “αποφοίτηση” από το ¨Κβαντικό πανεπιστήμιο”, από μόνη της, δεν δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ασκεί την ιατρική. Είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά βίντεο γεμάτα ψευδοεπιστημονικές ανοησίες, και στο τέλος, να σου στέλνουν ταχυδρομικά ένα ψεύτικο δίπλωμα. Το πρόβλημα με την “κβαντική ιατρική” είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καν. Πρόκειται για έναν τρόπο, με τον οποίο επιχειρείται να δοθεί επιστημονικοφανής εξήγηση σε όσα φαντασιόπληκτα λέει κάποιος. Άνθρωποι, που ήδη πιστεύουν σε πνευματικές και μυστικιστικές αντιλήψεις, βλέπουν την κβαντική φυσική ως κάτι εξίσου παράξενο και μυστηριώδες και τη χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν -και να δικαιολογήσουν- τις πεποιθήσεις τους. Το ότι κάποιος έχει σπουδάσει ιατρική δεν σημαίνει ότι έχει ανοσία στη φαντασιοπληξία».

Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Ανυπόστατος ο όρος «κβαντική ιατρική»

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο για την «κβαντική ιατρική», μετά τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) εξέδωσε ανακοίνωση χαρακτηρίζοντας ως «ανυπόστατο» αυτό τον όρο.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση:

«H Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) θεωρεί χρήσιμη την αποσαφήνιση του όρου «κβαντικό (quantum)», δεδομένης της ευρείας χρήσης του όρου αυτού στα κοινωνικά δρώμενα.

Κβαντικό φαινόμενο, σημαίνει φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και ερμηνεύεται στο μαθηματικό πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα και μας οδήγησαν στην κβαντική περιγραφή της πραγματικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται η θερμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία ατόμων και μορίων, η κυματική συμπεριφορά της ύλης, το φαινόμενο σήραγγoς, η διεμπλοκή.

Οι προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας επαληθεύτηκαν με εξαντλητικές συστηματικές παρατηρήσεις. Στα τέλη του 20ού αιώνα επιβεβαιώνεται η δυνατότητα κωδικοποίησης της πληροφορίας σε επίπεδο ενός ατόμου και πραγματοποιούνται οι κβαντικοί υπολογιστές, το κβαντικό Διαδίκτυο, η κβαντική επικοινωνία και διαφαίνεται η κβαντική νοημοσύνη. Τα επιτεύγματα αυτά της κβαντικής πληροφορίας καθιέρωσαν διεθνώς τον όρο «2η Κβαντική Επανάσταση», με σημαντικές εφαρμογές στη βιολογία, στην ιατρική και την επεξεργασία γνώσης.

Μπορούμε να επεκτείνουμε αυτές τις επιτυχίες της κβαντικής φυσικής; Βεβαίως, ο οραματισμός και η δημιουργική φαντασία είναι αναγκαία, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίμοχθη συστηματική επιστημονική έρευνα. Παράδειγμα, οι ανυπόστατοι όροι «κβαντική ιατρική», «κβαντική θεραπεία», «κβαντική συνείδηση» που εισήγαγε ο Deepak Chopra το 1989 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής . Παρότι οι «πρωτοποριακές» αυτές απόψεις κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, κατεδείχθη ότι στερούνται επαρκούς τεκμηρίωσης. Ο ίδιος ο Chopra δήλωσε το 2007 ότι χρησιμοποίησε τον όρο «κβαντική ιατρική», ως λογοτεχνική μεταφορά και ότι εν προκειμένω, ο όρος «κβαντική» δεν σχετίζεται με την κβαντική φυσική.

Η Αμερικανική Ένωση Φυσικών ως ένδειξη πλήρους αποδοκιμασίας, το 1998 του «απένειμε» το «βραβείο Ig Nobel» που δίδεται σε ατεκμηρίωτες απόψεις που αποκτούν δημοσιότητα, με σκοπό τη γελοιοποίηση-αποδόμηση τους. Τα «πτυχία» που απονέμει το λεγόμενο «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» στην Χαβάη δεν αναγνωρίζονται, όπως επισημαίνει το γνωστό Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά καθότι «γίνεται κατάχρηση της φυσικής με σκοπό την εκπαίδευση ψευτογιατρών».

Η άκριτη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων, δεν περιορίζεται στον όρο κβαντικό. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος είναι αναγκαία εργαλεία διαχείρισης της αφειδώς παρεχόμενης πληροφορίας».