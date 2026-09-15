Νέα ήττα για τον Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν τον αφήνει να περιορίσει την επιστολική ψήφο πριν από τις εκλογές

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Νέα δικαστική ήττα υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να περιορίσει την επιστολική ψήφο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άφησε σε ισχύ δικαστική απόφαση που «παγώνει» τις νέες απαιτήσεις της κυβέρνησης για τα ψηφοδέλτια που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να επιτρέψει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των νέων κανόνων.

Σύμφωνα με το BBC, νομικές οργανώσεις που έχουν προσφύγει κατά της πολιτικής του Λευκού Οίκου χαιρέτισαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αποτρέπει την USPS από το να «σπείρει χάος στις εκλογές».

Ωστόσο, η απόφαση δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά. Ο συντηρητικός δικαστής Μπρετ Κάβανο, αν και συντάχθηκε με την πλειοψηφία στην παρούσα φάση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κρίνει αργότερα υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται.

Τι ήθελε να αλλάξει ο Τραμπ

Ο Τραμπ υπέγραψε τον Μάρτιο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητούσε από την USPS να παραδίδει επιστολικά ψηφοδέλτια μόνο σε ψηφοφόρους που περιλαμβάνονται σε καταλόγους πολιτών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ζητούσε να τοποθετηθούν μοναδικοί γραμμωτοί κώδικες στα φακελάκια της επιστολικής ψήφου, ενώ πολιτειακοί και τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι θα έπρεπε να παρέχουν σε διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφορίες για τους ψηφοφόρους που λαμβάνουν ψηφοδέλτια ταχυδρομικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση της εκλογικής απάτης.

Οι αντίπαλοί του, όμως, υποστήριξαν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα των Πολιτειών να οργανώνουν τις εκλογές τους.

Κάβανο: Μπορεί να είναι νόμιμος ο κανόνας, αλλά όχι για τις εκλογές του 2026

Ο Κάβανο έγραψε ότι υπάρχει «τουλάχιστον εύλογη πιθανότητα» ο τελικός κανονισμός να εμπίπτει πράγματι στις νόμιμες αρμοδιότητες της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, έκρινε ότι η εφαρμογή του τόσο κοντά στις εκλογές του 2026 θα ήταν αυθαίρετη και καταχρηστική.

Οι επίσης συντηρητικοί δικαστές Σάμιουελ Αλίτο και Κλάρενς Τόμας διαφώνησαν με την απόφαση. Χαρακτήρισαν μάλιστα την προσφυγή εναντίον του διατάγματος Τραμπ ως μια απέλπιδα «Hail Mary» προσπάθεια, εκτιμώντας ότι είναι απίθανο να επιτύχει τελικά.

Οι δύο δικαστές υποστήριξαν ότι η USPS διαθέτει ευρείες εξουσίες για τη ρύθμιση της αλληλογραφίας.

Φόβοι ότι χιλιάδες ψηφοφόροι θα έχαναν το δικαίωμα ψήφου

Εκλογικοί αξιωματούχοι από Πολιτείες που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς είχαν προειδοποιήσει ότι οι αλλαγές δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν εγκαίρως και υπήρχε κίνδυνος ψηφοδέλτια να μην φτάσουν ποτέ στους ψηφοφόρους.

Αλλά οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στους Δημοκρατικούς. Επτά Ρεπουμπλικανοί πολιτειακοί εκλογικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν το Ανώτατο Δικαστήριο ότι τόσο σημαντικές αλλαγές λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να προκαλέσουν «λάθη, καθυστερήσεις και σύγχυση».

Η διευθύντρια εκλογών της κομητείας Τσερόκι στην Τζόρτζια, Αν Ντόβερ, δήλωσε στο BBC ότι οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «χιλιάδες ανθρώπους που θα στερούνταν το δικαίωμα ψήφου».

Και αυτό σε μια κομητεία κάθε άλλο παρά Δημοκρατική: το 69% ψήφισε Τραμπ το 2024, ενώ περίπου 10.000 κάτοικοι είχαν ψηφίσει επιστολικά.

Το 30% των Αμερικανών είχε ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου

Περίπου τρεις στους δέκα ψηφοφόρους στις προηγούμενες γενικές εκλογές είχαν χρησιμοποιήσει επιστολική ψήφο, με τους Δημοκρατικούς να την αξιοποιούν περισσότερο.

Ωστόσο, Πολιτείες όπως το Όρεγκον, η Ουάσινγκτον και το Κολοράντο βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ή σχεδόν αποκλειστικά στην επιστολική ψήφο, γεγονός που σημαίνει ότι το σύστημα χρησιμοποιείται αναγκαστικά και από Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους.

Ορισμένες Πολιτείες έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλουν ψηφοδέλτια για τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ άλλες έχουν ήδη τυπώσει φακέλους και εκλογικό υλικό.

Στο Κολοράντο, όπου οι εκλογές διεξάγονται μέσω ταχυδρομείου, ο αξιωματούχος Τζος Ζίγκιλμπαουμ δήλωσε ότι ενδεχόμενη εφαρμογή των αλλαγών την τελευταία στιγμή θα είχε «τεράστιο αντίκτυπο» και πολύ μεγάλο κόστος.

23 Πολιτείες και η Ουάσινγκτον προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη

Συνολικά, 23 Πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ.

Αντίθετα, Ρεπουμπλικανικές Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Φλόριντα, η Λουιζιάνα και η Μοντάνα, τάχθηκαν υπέρ του προέδρου με υπομνήματα προς τα δικαστήρια.

Και το συνδικάτο των εργαζομένων στα ταχυδρομεία προειδοποίησε ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να εκπαιδευτεί το προσωπικό πριν από τις εκλογές.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέμενε ότι οι νέοι κανόνες είναι συνταγματικοί, υποστηρίζοντας ότι οι Πολιτείες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ομοσπονδιακό ταχυδρομικό σύστημα για τη διεξαγωγή των εκλογών και ταυτόχρονα να απαιτούν να εξαιρείται η εκλογική αλληλογραφία από τους κανόνες της USPS.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές είχαν ήδη μπλοκάρει το σχέδιο

Στις 4 Σεπτεμβρίου, η ομοσπονδιακή δικαστής Ίντιρα Ταλουάνι, με έδρα τη Βοστώνη, εξέδωσε προσωρινή διαταγή που μπλόκαρε το σχέδιο της κυβέρνησης, κρίνοντας ότι η εφαρμογή του τόσο κοντά στις εκλογές θα μπορούσε να στερήσει από πολίτες το δικαίωμα ψήφου. Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακό εφετείο αρνήθηκε να αναστείλει την απόφασή της.

Την Κυριακή, ακόμη ένας ομοσπονδιακός δικαστής, ο Καρλ Νίκολς, αποφάνθηκε επίσης κατά του διατάγματος Τραμπ.

Δεν είναι η πρώτη ήττα του Τραμπ για την επιστολική ψήφο

Η νέα απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί τη δεύτερη σημαντική αποτυχία της κυβέρνησης Τραμπ μέσα σε λίγους μήνες όσον αφορά την επιστολική ψήφο.

Τον Ιούνιο, οι δικαστές είχαν αποφανθεί ότι οι Πολιτείες μπορούν να προσμετρούν επιστολικά ψηφοδέλτια που έχουν ταχυδρομηθεί έως την ημέρα των εκλογών, ακόμη και εάν παραληφθούν μετά το κλείσιμο της κάλπης. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιχειρήσει να εμποδίσει την καταμέτρησή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εδώ και χρόνια υποστηρίξει ότι η επιστολική ψήφος διευκολύνει την εκλογική απάτη και τη συμμετοχή μη πολιτών, αν και ο ίδιος έχει ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου.

Έχει επίσης επαναλάβει ψευδείς ισχυρισμούς ότι έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2020 εξαιτίας εκτεταμένης εκλογικής νοθείας.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα κρίνουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο, γεγονός που καθιστά τη διαμάχη γύρω από την επιστολική ψήφο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Λευκό Οίκο και τα δύο μεγάλα κόμματα.