Υεμένη: Συναγερμός στα στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πάνω από 100.000 οι εκτοπισμένοι

Σε συναγερμό βρίσκεται η παγκόσμια ναυσιπλοΐα από το κλείσιμο των Στενών του Μπαμπ ελ – Μαντέμπ μεταξύ Υεμένης και Τζιμπουτί. Το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας). Την ίδια ώρα, οι Χούθι στην Υεμένη συνεχίζουν να προελαύνουν στα νότια της χώρας και οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 100.000.

Έντονη αναμένεται να είναι η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Υεμένης για τα Στενά των Μπαμπ ελ – Μαντέμπ στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σε ετοιμότητα η Σαουδική Αραβία

Νωρίτερα σήμερα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για κίνδυνο επίθεσης σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων και στην ιερή πόλη Μέκκα. Βέβαια, οι προειδοποιήσεις, που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντας, της μεγάλης πόλης – λιμάνι στο δυτικό τμήμα της χώρας, και της Ταΐφ, ήρθησαν λίγο μετά.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη τη ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων τα Στενά του Μπαμπ ελ – Μαντέμπ.

Το πέρασμα του Μπαμπ ελ – Μαντέμπ που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς και της διώρυγας του Σουέζ χρησιμοποιείτο ήδη πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά κατέστη ακόμη πιο στρατηγικό αφότου το Ιράν απέκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου. Το κλείσιμο του περάσματος Μπαμπ ελ – Μαντέμπ θα ήταν «καταστροφικό», παραδέχθηκε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Πάνω από 100.000 οι εκτοπισμένοι στην Υεμένη

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR), τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων στη δυτική Υεμένη. «Η UNHCR προειδοποιεί ότι η γρήγορη κλιμάκωση των εχθροπραξιών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων των 100.000 ανθρώπων στο εσωτερικό της χώρας και έχει αναγκάσει χιλιάδες άλλους να αναζητήσουν καταφύγιο στο Τζιμπουτί, στην άλλη πλευρά του στενού Μπαμπ ελ – Μάντεμπ», ανακοίνωσε η Ύπατη Αρμοστεία.