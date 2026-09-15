Τουρκία: Τουλάχιστον 150 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για τις διώξεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων

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Τουλάχιστον 150 άνθρωποι συνελήφθησαν την Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη, όταν η αστυνομία επενέβη σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσαγλαγιάν, όπου διαδηλωτές επρόκειτο να καταγγείλουν το κύμα συλλήψεων, εφόδων και περιορισμών σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία δεν επέτρεψε στους συγκεντρωμένους να προχωρήσουν στην προγραμματισμένη δημόσια δήλωσή τους έξω από το δικαστήριο.

Καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούσαν στις συλλήψεις, οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Ζήτω η ζωή απέναντι στο μίσος».

Η νέα επέμβαση αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση μιας ευρύτερης επιχείρησης που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στελέχη της αντιπολίτευσης περιγράφουν ως διευρυνόμενη εκστρατεία κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Έφοδοι, συλλήψεις και μπλοκάρισμα ιστοσελίδων

Την τελευταία εβδομάδα, οι τουρκικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει εφόδους σε γραφεία οργανώσεων, έχουν συλλάβει δεκάδες ανθρώπους σε πολλές επαρχίες και έχουν μπλοκάρει ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχείρησης με την ονομασία «Η Οικογένειά μου είναι Ασφαλής», την οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει ως δράση για την «προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών».

Οι αρχές έχουν επίσης περιορίσει την πρόσβαση σε λογαριασμούς και ιστοσελίδες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων, μεμονωμένων προσώπων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους λογαριασμούς που μπλοκαρίστηκαν βρίσκεται, σύμφωνα με το Reuters, και ο λογαριασμός στο X του τουρκικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

16 άνθρωποι προφυλακίστηκαν στη Σμύρνη

Τη Δευτέρα, δικαστήριο στη δυτική επαρχία της Σμύρνης διέταξε την προφυλάκιση 16 ανθρώπων εν αναμονή της δίκης τους στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι έρευνες αφορούν συνολικά 162 υπόπτους, εννέα οργανώσεις και 13 επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες.

Οι έρευνες συντονίζονται από εισαγγελικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, το Αϊδίνι και τη Μερσίνη.

Μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνελήφθησαν τουλάχιστον 26 άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη και 21 στην Άγκυρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έφοδοι στα γραφεία αρκετών ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων.

The LGBTQ Pride march in Istanbul was blocked in less than 10 seconds. pic.twitter.com/vfeCpr19Wm — John F. Kennedy Jr Q 🇺🇸 (@JohnfkJunior) September 15, 2026

Ανησυχία από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Ο επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο’Φλάχερτι, εξέφρασε την Τρίτη την ανησυχία του για τις συλλήψεις, τις εφόδους και τους διαδικτυακούς περιορισμούς που στοχεύουν ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως τόνισε, οι αναφορές σε «οικογενειακές αξίες» ή στην «προστασία των παιδιών» δεν μπορούν από μόνες τους να δικαιολογήσουν περιορισμούς θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, κάλεσε τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν όσους έχουν συλληφθεί εξαιτίας της δράσης τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών.

Κλιμακώνεται η πίεση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν ότι η τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί την επίκληση της οικογένειας και της προστασίας των ανηλίκων για να εντείνει την πίεση σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι ενέργειές της στοχεύουν στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών.

Η μαζική αστυνομική επέμβαση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης δείχνει, πάντως, ότι η αντιπαράθεση εισέρχεται σε νέα φάση, με τουλάχιστον 150 συλλήψεις μέσα σε μία ημέρα.