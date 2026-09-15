Το συγκινητικό αντίο του Νταλάρα στον Μαζωνάκη: «Ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά»

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Συγκινητικό ήταν το «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη που απηύθυνε ο Γιώργος Νταλάρας, λίγες ώρες μετά την κηδεία του τραγουδιστή, ενώ ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε αποχαιρετίσει τον λαοφιλή καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας (14/9), κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, ο «τεράστιος» Γιώργος Νταλάρας αναφέρθηκε στην απώλεια του συναδέλφου του, μιλώντας για την αγάπη με την οποία τον περιέβαλλε ο κόσμος.

«Ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά»

«Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Νταλάρας στάθηκε, παράλληλα, και στις συνθήκες που, όπως υπογράμμισε, συνδέονται με την απώλεια του τραγουδιστή, αφήνοντας αιχμές για όσα προηγήθηκαν.

«Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα», είπε κλείνοντας την αναφορά του.