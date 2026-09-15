Ολυμπιακός: «Συμφωνία 9 εκατ. ευρώ με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους» γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι επήλθε συμφωνία για τη μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού της Σάμσουνσπορ, Μάριους Μουαντιλμαντζί, στον Ολυμπιακό.

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Αθλητισμός

Μάριους Μουαντιλμαντζί
πηγή: AP Photo/Manu Fernandez
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Τούρκοι «στέλνουν» τον Μάριους Μουαντιλμαντζί -γνωστός ως Μάριους- στον Ολυμπιακό.
  • Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου Ρεσάτ Καν Ότζμπουντάκ, επήλθε συμφωνία για τη μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού της Σάμσουνσπορ από το Τσαντ στους «ερυθρόλευκους».
  • Το δημοσίευμα αναφέρει συνολικό κόστος μεταγραφής 9 εκατομμυρίων ευρώ και υποστηρίζει ότι η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Τούρκοι «στέλνουν» τον Μάριους Μουαντιλμαντζί -γνωστός ως Μάριους- στον Ολυμπιακό.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου Ρεσάτ Καν Ότζμπουντάκ, επήλθε συμφωνία για τη μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού της Σάμσουνσπορ από το Τσαντ στους «ερυθρόλευκους».

Το δημοσίευμα αναφέρει συνολικό κόστος μεταγραφής 9 εκατομμυρίων ευρώ και υποστηρίζει ότι η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί.

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