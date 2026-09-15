Ολυμπιακός: «Συμφωνία 9 εκατ. ευρώ με τη Σάμσουνσπορ για τον Μάριους» γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ

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Οι Τούρκοι «στέλνουν» τον Μάριους Μουαντιλμαντζί -γνωστός ως Μάριους- στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου Ρεσάτ Καν Ότζμπουντάκ, επήλθε συμφωνία για τη μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού της Σάμσουνσπορ από το Τσαντ στους «ερυθρόλευκους».

Το δημοσίευμα αναφέρει συνολικό κόστος μεταγραφής 9 εκατομμυρίων ευρώ και υποστηρίζει ότι η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί.