Τραγωδία στα Χανιά: Πατέρας βρήκε τον γιο του απαγχονισμένο στο μπαλκόνι

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας 53χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του, εντοπιζόμενος απαγχονισμένος στο μπαλκόνι του σπιτιού του από τον πατέρα του. Οι αρχές και το ΕΚΑΒ κλήθηκαν άμεσα, με την αστυνομία να έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας 53χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του.
  • Τον 53χρονο εντόπισε ο ίδιος του ο πατέρας απαγχονισμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.
  • Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης.

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Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας 53χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, τον άντρα αντίκρυσε νεκρό ο πατέρας του.

Όπως γίνεται γνωστό, όλα έγιναν σε περιοχή του δήμου Χανίων, σύμφωνα με το cretaone.gr, όταν τον 53χρονο εντόπισε ο ίδιος του ο πατέρας απαγχονισμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Σε κατάσταση σοκ, ο ηλικιωμένος άνδρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ τη διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια που οδηγήσαν τον 53χρονο στο αδιέξοδο έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

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