Τραγωδία στα Χανιά: Πατέρας βρήκε τον γιο του απαγχονισμένο στο μπαλκόνι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου ένας 53χρονος άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Μάλιστα, τον άντρα αντίκρυσε νεκρό ο πατέρας του.

Όπως γίνεται γνωστό, όλα έγιναν σε περιοχή του δήμου Χανίων, σύμφωνα με το cretaone.gr, όταν τον 53χρονο εντόπισε ο ίδιος του ο πατέρας απαγχονισμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Σε κατάσταση σοκ, ο ηλικιωμένος άνδρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ τη διενέργεια προανάκρισης για τα ακριβή αίτια που οδηγήσαν τον 53χρονο στο αδιέξοδο έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.