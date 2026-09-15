Βασίλης Ζούλιας: «Σταματήστε σας παρακαλώ να λοιδορείτε την οικογένεια του Γιώργου – Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε»

Ένα βίντεο δημοσίευσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο προφίλ του στο Instagram, ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, με το οποίο παρακάλεσε τους χρήστες του διαδικτύου, να σταματήσουν να λοιδορούν «την οικογένεια του Γιώργου», αναφέροντας πως «ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε».

Παράλληλα, μίλησε για τη προσωπική του ιστορία, σημειώνοντας πως «ξέρω τι τράβηξε η δική μου μάνα, που δεν μπορούσε να με σταματήσει με τίποτα, και τότε που εγώ έκανα χρήση, σχεδόν 35 χρόνια πριν, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία».

«Σεβαστείτε τον πόνο της, γιατί δεν έχετε ιδέα»

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Βασίλης Ζούλιας ανέφερε: «Ξύπνησα σήμερα και μπαίνοντας στο Instagram, έπεσα σε αυτόν τον ορυμαγδό αρνητικών σχολίων και βρισίματος, απέναντι στην οικογένεια του Γιώργου, απ’ όλους εσάς που δεν έχετε ιδέα περί τίνος πρόκειται, το να έχεις κάποιον άνθρωπο σαν τον Γιώργο σε μια οικογένεια».

«Μιλάω γιατί ξέρω. Ξέρω τι τράβηξε η δική μου μάνα, που δεν μπορούσε να με σταματήσει με τίποτα, και τότε που εγώ έκανα χρήση, σχεδόν 35 χρόνια πριν, δεν υπήρχε εισαγγελική παραγγελία. Έφυγα από το χέρι της μάνας μου και έπεσα στο κενό και αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν μπορούσε να με σταματήσει κανείς. Σταμάτησα μόνο, όταν έπιασα αυτόν τον ευλογημένο πάτο, τον οποίο δεν πρόλαβε ο Γιώργος. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο σχεδιαστής είπε ότι: «Σταματήστε σας παρακαλώ να λοιδορείτε αυτή την οικογένεια, σεβαστείτε τον πόνο της, γιατί δεν έχετε ιδέα. Πρέπει να υπάρχει ένα 15-20% οικογενειών στην Ελλάδα, που είναι τυχερές και ευλογημένες, και δεν έχουν είτε στην οικογένεια, είτε στον ευρύτερο κύκλο, κάποιον ναρκομανή ή αλκοολικό να υποφέρει. Όσοι έχουν όμως, ξέρουν. Και μιλάω μόνο επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Και ο μόνος λόγος που βγαίνω ανά καιρούς και τα λέω, είναι γιατί προσωπικά έχω λάβει ένα τεράστιο δώρο από τη ζωή, αυτό το δώρο της ανάρρωσής μου

Πριν από πολλά χρόνια είχα ένα ραντεβού με τον Γιώργο, να τον πάω κάπου. Με έστησε, δεν ήρθε ποτέ. Ήταν κοντά στον πάτο, αλλά δεν πρόλαβε. Έγιναν τραγικά, τραγικότατα λάθη. Μπορεί να ήταν μαζί μας, μπορεί να προλάβαινε. Δεν πρόλαβε».

«Σταματήστε λοιπόν όσοι δεν ξέρετε, να λοιδορείτε με τέτοιο αισχρό τρόπο την οικογένειά του. Κυρίως τώρα, που πονάνε περισσότερο. Ξέρετε τι είναι μια οικογένεια να πονάει επί 30 χρόνια; Γιατί η δική μου οικογένεια πονούσε επί 15 χρόνια που ήταν η δική μου χρήση.

Σταματήστε, σκ@@τε. Βγάλτε τον σκ@@μο και ακούστε αυτούς που ξέρουν. Ξερόλας δεν είμαι. Δύο πράγματα ξέρω στη ζωή και μπορώ να μιλήσω: ένα είναι για τη μόδα και το άλλο είναι για την ασθένεια του εθισμού. Από την οποία πάσχει πάρα πολύς κόσμος. Μέσα στη σόουμπιζ επίσης και έξω από τη σόουμπιζ. Σταματήστε», κατέληξε.