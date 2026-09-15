Ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο: 1 νεκρός και 12 τραυματίες – Χτυπήθηκαν πρατήρια καυσίμων και data center

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Νέα μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 12 να τραυματιστούν. Στόχος έγιναν μεταξύ άλλων πρατήρια καυσίμων, αποθήκες και κέντρο δεδομένων, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα τέθηκε τέσσερις φορές σε συναγερμό για αεροπορική επίθεση μέσα στην ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε πρατήριο καυσίμων της κρατικής αλυσίδας Ukrnafta στην περιοχή Χολοσίιβσκι του Κιέβου, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί.

Νωρίτερα, περίπου στις 06:00, είχε πληγεί και δεύτερο πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Νταρνίτσκι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ένας άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

15.9.2026 – Rusové dnes zasáhli čerpací stanici podniku Ukrnafta v Kyjevě. Jeden muž zemřel. pic.twitter.com/qDnFnlphEB — Jiri Jicha (@jirik957) September 15, 2026

12 τραυματίες – Έξι παραμένουν στο νοσοκομείο

Μέχρι τις 10:00 το πρωί, οι αρχές είχαν ανακοινώσει επτά τραυματίες από τις επιθέσεις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Ο απολογισμός αυξήθηκε στη συνέχεια σε τουλάχιστον 12 τραυματίες. Μέχρι τις 17:00, έξι από τους τραυματίες παρέμεναν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Κλίτσκο.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή Σολομιάνσκι, όπου υπέστη ζημιές μη οικιστικό κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Images d’une station-service “Ukrnafta” en feu à Kiev. Deux stations-service ont été attaquées : l’une dans le district de Darnitsa et l’autre dans le district de Holosiiv. pic.twitter.com/Dj100Je6D2 — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) September 15, 2026

Χτυπήθηκε κέντρο δεδομένων στο Κίεβο

Η ρωσική επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε κέντρο δεδομένων της BeMobile.

Η Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η ιστοσελίδα της τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας μετά το πλήγμα, καθώς χρησιμοποιούσε υπηρεσίες της εταιρείας UCloud. Η UCloud επιβεβαίωσε ότι το κέντρο δεδομένων της στο Κίεβο επηρεάστηκε από τη ρωσική επίθεση.

Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών, αλλά ανέφερε ότι οι ιστοσελίδες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας αναμενόταν να επανέλθουν μέσα σε λίγες ώρες.

Αναφορές για πλήγματα και σε αποθήκες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλέστηκε ο Κλίτσκο, πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε αποθήκες στην περιοχή Ομπολόνσκι.

Το απόγευμα, περίπου στις 15:00, το Κίεβο τέθηκε για τέταρτη φορά μέσα στην ημέρα σε συναγερμό αεροπορικής επίθεσης, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα drones προς την πρωτεύουσα.

Η διοίκηση της πόλης ανακοίνωσε ότι η ουκρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε πάνω από το Κίεβο.

Συντρίμμια drones έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου

Συντρίμμια από drones αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της πόλης, χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται όλες στο δημοσίευμα. Στο Σολομιάνσκι, κομμάτια drone έπεσαν στην οροφή και στην αυλή πολυκατοικίας, ενώ στο Χολοσίιβσκι συντρίμμια κατέληξαν επίσης στην αυλή οικιστικού κτιρίου.

Μέχρι τη στιγμή της τελευταίας ενημέρωσης δεν είχαν ανακοινωθεί επιπλέον θύματα από την απογευματινή επίθεση.

Russian Drones Target Ukrnafta Fuel Network Across Both Banks of Kyiv Russian long-range strike drones carried out coordinated attacks against state-owned Ukrnafta gas stations in Kyiv’s Darnytskyi and Holosiivskyi districts, triggering heavy blazes and damaging adjacent… pic.twitter.com/buueA2weD5 — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) September 15, 2026

Στο στόχαστρο τα πρατήρια καυσίμων

Οι ρωσικές επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο αποτελούν σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.

Στις 10 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε, σύμφωνα με το Kyiv Independent, η πρώτη επίθεση της Ρωσίας σε πρατήριο καυσίμων μέσα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Έκτοτε, τα πλήγματα έχουν επεκταθεί, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην τροφοδοσία με καύσιμα.

Η διανομή καυσίμων είναι κρίσιμη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς μεγάλο μέρος των μετακινήσεων πραγματοποιείται με συμβατικά οχήματα.

Κλίτσκο: «Δεν έχουμε αρκετά μέσα για να καταρρίπτουμε drones και πυραύλους»

Ο δήμαρχος του Κιέβου είχε προειδοποιήσει στις 11 Σεπτεμβρίου ότι η πόλη δεν διαθέτει τους πόρους για την κατασκευή προστατευτικών καταφυγίων σε κάθε πρατήριο καυσίμων.

Όπως είπε, το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκών μέσων αεράμυνας. «Δυστυχώς, έχουμε έλλειψη μέσων καταστροφής, δηλαδή των πυραύλων που χρησιμοποιούνται εναντίον drones, πυραύλων cruise και βαλλιστικών πυραύλων. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό», δήλωσε ο Κλίτσκο σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την προστασία των πρατηρίων «περίπλοκο ζήτημα», υπογραμμίζοντας ότι στην πράξη εξαρτάται από τις δυνατότητες της αεράμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εδώ και καιρό στοχοποιήσει πρατήρια και εγκαταστάσεις καυσίμων σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ενώ πλέον η συγκεκριμένη τακτική φαίνεται να επεκτείνεται και στην πρωτεύουσα.