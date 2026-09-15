Βίντεο: Καρέ καρέ νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι – Κινείτο αντίθετα σε δρόμο και «καρφώθηκε» σε μηχανάκι

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Νέο σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην περιοχή του Σταθμού Λαρίσης.

Το νέο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 στη συμβολή των οδών Νεοφύτου Μεταξά και Σάμου. Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε αναβάτης μοτοσικλέτας, ένα ηλεκτρικό πατίνι κινείτο με μεγάλη ταχύτητα αντίθετα στην οδό Σάμου και στη διασταύρωση με την οδό Νεοφύτου Μεταξά συγκρούστηκε με μηχανάκι που κινείτο κανονικά στον δρόμο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τόσο ο οδηγός της μηχανής, όσο και ο 20χρονος αναβάτης του πατινιού, ο οποίο δεν φορούσε κράνος, να βρεθούν στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε, ενώ ο αναβάτης του πατινιού εγκατέλειψε το σημείο του Τροχαίου. Ωστόσο συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για το τροχαίο.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο χρήστης Νikos Κardaras στο Instagram:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες χθες (14-9-2026), από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. 20χρονος αλλοδαπός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας και εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών/Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ο εν λόγω οδηγός κινούμενος στην οδό Σάμου, παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά στην περιοχή του Μεταξουργείου και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. που περιπολούσαν στην περιοχή και ενημερώθηκαν για το τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα με εγκατάλειψη του υπαίτιου οδηγού, προέβησαν σε επισταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπου τελικά εντοπίστηκε ο εμπλεκόμενος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος οδηγούσε χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.