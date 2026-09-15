Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο του Κολωνακίου – «Η γιατρός μού έλεγε ότι “ξεκλειδώνει τα τσάκρα”»

Συνεχίζονται οι καταγγελίες από ασθενείς που επισκέπτονταν το «ιατρείο» του Κολωνακίου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρώην ασθενής της γιατρού περιέγραψε στον ANT1 τις «περίεργες θεραπείες» της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Mου έλεγε ότι “ξεκλειδώνω τα τσάκρα και προσπαθώ να επέμβω με μία μέθοδο σε αυτά τα κύτταρα για να τα επαναφέρω σε υγιή κατάσταση ούτως ώστε να μην εξελιχθούν σε καρκίνο”. Εγώ έχω αυτοάνοσο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έξαρση αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησα» ανέφερε.

Όπως λέει η γυναίκα, η γιατρός χωρίς ειδικότητα διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο.

«Όταν πήγαινες εκεί, τουλάχιστον στην δικιά μου περίπτωση, σε καλωδίωναν χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματα σου και τα χέρια σου σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά ντυνόμουνα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέδεαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε “στην πρώτη περίπτωση καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μία κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο στον πνεύμονα, στο ήπαρ και στο στομάχι και εγώ με τη μέθοδο”, γιατί ρώτησα “τώρα τι κάνουμε; Γιατί με καλωδιώνετε; Και τι κάνετε μια ώρα και στον υπολογιστή;” Δεν βλέπω εγώ, δεν είχα τη δυνατότητα να δω τι έκανε» πρόσθεσε η πρώην ασθενής της γιατρού.

«Μου κόστισε 5.000 στα τρία χρόνια η αμοιβή της και κάπου 4 με 5 χιλιάδες τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ’ έξω δεν είχαν τίποτα» συμπλήρωσε.

Ο ιδρυτής του «Κβαντικού Πανεπιστημίου στη Χαβάη» καταδικάστηκε για παράνομες τεχνικές

Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 ο ιδρυτής του αποκαλούμενου «Κβαντικού Πανεπιστημίου στη Χαβάη» στο οποίο φέρεται να έκανε μεταπτυχιακό η 56χρονη γιατρός, είναι ένας “αντισυμβατικός” γιατρός που είχε καταδικαστεί για χρήση τεχνικών που δεν συνάδουν με την ιατρική επιστήμη από τον ιατρικό σύλλογο του Κεμπέκ.

Η άδεια του ανεστάλη αρχικά προσωρινά και ο ίδιος παραιτήθηκε από τον ιατρικό σύλλογο, ιδρύοντας το Κβαντικό Πανεπιστήμιο στην Χονολουλού. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως «πανεπιστήμιο ψευτογιατρών» από έγκριτα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το McGILL και στις τελετές του οι φοιτητές φορούν τα παραδοσιακά περιδέραια από λουλούδια.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου McGill είπε στον ΑΝΤ1 «Δεν πρόκειται για πανεπιστήμιο. Οι τίτλοι που απονέμει δεν αποτελούν πραγματικούς πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Η «αποφοίτηση» από το “Kβαντικό Πανεπιστήμιο”, από μόνη της, δεν δίνει σε κάποιον το δικαίωμα να ασκεί την ιατρική. Είναι σαν να παρακολουθείς μια σειρά βίντεο γεμάτα ψευδοεπιστημονικές ανοησίες και, στο τέλος, να σου στέλνουν ταχυδρομικά ένα ψεύτικο δίπλωμα. Το πρόβλημα με την «κβαντική ιατρική» είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καν» .