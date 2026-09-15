Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 26χρονη που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – Η καταδίωξη και τα διαρρηκτικά εργαλεία

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Στη σύλληψη μία 26χρονης που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ύστερα από καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής στον Ασπρόπυργο. Εκτός από την οδηγό, συνελήφθη και ο σύζυγός της, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Το όχημα είχε κλαπεί από το Αιγάλεω

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο όχημα και κάλεσαν την οδηγό να σταματήσει. Εκείνη, όμως, δεν συμμορφώθηκε και πάτησε γκάζι, σε μία προσπάθεια να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με το ύποπτο όχημα να ακινητοποιείται, τελικά, σε κοντινό σημείο, έξω από τον οικισμό της Αγίας Σοφίας.

Τότε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.

Σακίδιο με διαρρηκτικά εργαλεία κατείχε ο σύζυγος

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στην 26χρονη, ενώ εντόπισαν και τον 46χρονο σύζυγο και συνεργό της, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σακίδιο που περιείχε διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, λοστοί κ.α.).

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να τους ασκηθούν διώξεις.