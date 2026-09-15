Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 26χρονη που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – Η καταδίωξη και τα διαρρηκτικά εργαλεία

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν μία 26χρονη στον Ασπρόπυργο, μετά από καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου που είχε δηλωθεί από το Αιγάλεω. Μαζί της συνελήφθη και ο 46χρονος σύζυγός της, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, και οι δύο οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 26χρονη στον Ασπρόπυργο που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο, μετά από καταδίωξη με την ομάδα ΔΙΑΣ.
  • Εκτός από την οδηγό, συνελήφθη και ο 46χρονος σύζυγός της, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.
  • Το όχημα είχε κλαπεί από το Αιγάλεω την προηγούμενη ημέρα, ενώ στους δύο συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη μία 26χρονης που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ύστερα από καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής στον Ασπρόπυργο. Εκτός από την οδηγό, συνελήφθη και ο σύζυγός της, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Το όχημα είχε κλαπεί από το Αιγάλεω

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο όχημα και κάλεσαν την οδηγό να σταματήσει. Εκείνη, όμως, δεν συμμορφώθηκε και πάτησε γκάζι, σε μία προσπάθεια να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με το ύποπτο όχημα να ακινητοποιείται, τελικά, σε κοντινό σημείο, έξω από τον οικισμό της Αγίας Σοφίας.

Τότε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.

Σακίδιο με διαρρηκτικά εργαλεία κατείχε ο σύζυγος

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στην 26χρονη, ενώ εντόπισαν και τον 46χρονο σύζυγο και συνεργό της, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σακίδιο που περιείχε διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (κατσαβίδια, λοστοί κ.α.).

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να τους ασκηθούν διώξεις.

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