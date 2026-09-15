Το συγκινητικό «αντίο» Ρώσου DJ που έγινε viral με τραγούδια του Μαζωνάκη – «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας στην Αθήνα»

Ο Ρώσος DJ M. Hustler αποχαιρέτησε στα ελληνικά τον φίλο του Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είχε πολύ καλή σχέση με τον διάσημο τραγουδιστή και επικοινωνούσαν συχνά μέσω μηνυμάτων. Τον γνώρισε πριν περίπου τρία χρόνια, όταν του έστειλε πρώτη φορά μήνυμα στο WhatsApp για να πάρει την έγκρισή του προκειμένου να δημοσιοποιήσει το remix που είχε δημιουργήσει με το τραγούδι «Νικοτίνη».

Στη συνέχεια, του κοινοποίησε τον σύνδεσμο ώστε να μπορέσει να το ακούσει ο ίδιος με τον Μαζωνάκη να δίνει το πράσινο φως. Το κομμάτι κυκλοφόρησε και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία.

Όπως του ανέφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αποτελούσε όνειρο ζωής να γίνουν γνωστά τα τραγούδια του στο εξωτερικό. Ο Ρώσος DJ του έστελνε συχνά την πορεία του τραγουδιού στα charts (top 50 η top 100) στις πλατφόρμες μουσικής με τον τραγουδιστή να του απαντά πως τον κάνει πολύ χαρούμενο. Μάλιστα, ο τραγουδιστής του έδινε και στυλιστικές συμβουλές για το τι πρέπει να φοράει και να κάνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το βίντεο κλιπ.

Το «Νικοτίνη» προκάλεσε χαμό στα social media του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, ένα βίντεο που ο M. Hustler κοινοποίησε στο ΤikTok συγκέντρωσε περίπου τέσσερις εκατομμύρια προβολές.

Ακόμη, ο DJ αποκάλυψε πως είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν μία κοινή εμφάνιση με τον Μαζωνάκη, ωστόσο η μοίρα είχε άλλα σχέδια. «Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί», του έλεγε ο τραγουδιστής.

Όπως υπογραμμίζει ο M. Hustler «μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο — τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου».

Κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας: «Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα. Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα».

Η υποψηφιότητα για Grammy με το «Σάββατο»

Ο M. Hustler τονίζει πως δεν θα ξεχάσει ποτέ όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά στην Αθήνα. «Ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή», έγραψε χαρακτηριστικά. Εκείνη τη φορά αποκάλυψε στον Μαζωνάκη για το remix του τραγουδιού «Σάββατο», το οποίο είναι υπό αξιολόγηση για να κερδίσει μία υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy.

Αναλυτικά το «αντίο» στο Instagram:

«Αγαπημένε μου φίλε, γράφω αυτά τα λόγια στα ελληνικά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπούσες αυτή τη γλώσσα.

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες συναντηθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά, μετά από σχεδόν τρία χρόνια επικοινωνίας. Μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα και τώρα μου είναι απίστευτα δύσκολο να πιστέψω ότι δεν είσαι πια εδώ.

Κάποτε ήμουν εγώ αυτός που σου έστειλε πρώτος μήνυμα και σου ζήτησε την άδεια να κυκλοφορήσω τη δική μου εκδοχή του “Nikotini”. Πίστεψες σε μένα και μου έδωσες την ευκαιρία να το κάνω. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξαν πάρα πολλά στη ζωή μου.

Σε αυτή την ανάρτηση θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι από τη δική μας ιστορία — στιγμές από την επικοινωνία μας, τις συζητήσεις μας και βίντεο από τις εμφανίσεις μου, όπου παίζω τα τραγούδια μας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Πάντα σου έστελνα αυτά τα βίντεο και χαιρόμασταν μαζί βλέποντας την αγάπη του κόσμου για τη μουσική μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συνάντησή μας στην Αθήνα. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή. Εκεί σου είπα ότι το “Savvato” μας συμμετέχει στη διαδικασία των GRAMMY. Με ευχαριστούσες που η μουσική μας είχε φτάσει σε τόσες χώρες, κι εγώ σε ευχαριστούσα γιατί κάποτε απλά πίστεψες σε μένα.

Είχαμε τόσα πολλά σχέδια. Μου έλεγες πάντα: “Όταν βγούμε μαζί στη σκηνή, όλοι θα πάθουν σοκ που πραγματικά το κάνουμε μαζί!”

Όμως μου άφησες ό,τι πιο πολύτιμο — τις αναμνήσεις μας, τη φωνή σου, τη μουσική σου και ένα κομμάτι από την ψυχή σου.

Τώρα θα μας κοιτάς από ψηλά, ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα συνεχίζουν να τραγουδούν τα τραγούδια σου. Και ξέρω ότι αυτά τα τραγούδια θα ζουν για πάντα.

Σε ευχαριστώ για αυτά τα τρία χρόνια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα.

Καλό ταξίδι, Βασιλιά μου.

Ο δικός σου, Μιχάιλο.

@georgemazonakis…».