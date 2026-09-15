Σωτήρης Τσαφούλιας σε Αφροδίτη Μάνου: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας απάντησε δημόσια στην Αφροδίτη Μάνου μέσω ανάρτησης στο Facebook, σχετικά με το post της που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. 

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Σωτήρης Τσαφούλιας
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας απάντησε στην Αφροδίτη Μάνου, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας έπειτα από ανάρτησή της που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή», τόνισε ο επιτυχημένος σκηνοθέτης.
  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σημείωσε ότι «η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει».

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Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έδωσε τη δική του απάντηση στην Αφροδίτη Μάνου. Η καλλιτέχνις τις τελευταίες ώρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ύστερα από το post που πραγματοποίησε και αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή», τόνισε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Ο επιτυχημένος σκηνοθέτης στη δημοσίευσή του ανέβασε το post της Αφροδίτης Μάνου, καθώς και μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη λεζάντα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έγραψε: «Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζατε τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν.

Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Το να χαρακτηρίζεις το πένθος ενός λαού ως “το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών” δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει.

Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη.

Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνιδα σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ’ ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».

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