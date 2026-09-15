Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά τον θάνατό του – «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους, για τον άδικο χαμό του»

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Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους, για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο» ανέφερε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη, σε δηλώσεις της στο Livenews μετά την κηδεία του αείμνηστου ερμηνευτή.

«Το παρακολούθησα ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε και η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν. Δεν γνωρίζω τίποτα», συνέχισε.

Απευθυνόμενη στον κόσμο που πενθεί την απώλεια του αδελφού της και ανέφερε: «Αυτό που θέλω να πω, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».