Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά τον θάνατό του – «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους, για τον άδικο χαμό του»

Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Μαζωνάκη, αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε στο «Live News» λίγη ώρα μετά την κηδεία του ερμηνευτή. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή.
  • «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη, προσθέτοντας πως «το παρακολούθησα ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν».
  • Απευθυνόμενη στον κόσμο που πενθεί, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη υπογράμμισε: «Αυτό που θέλω να πω στους ανθρώπους, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα».

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Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους, για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο» ανέφερε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη, σε δηλώσεις της στο Livenews μετά την κηδεία του αείμνηστου ερμηνευτή.

«Το παρακολούθησα ότι είχαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα και επέλεξαν να τις αγνοήσουν. Το παρακολούθησα και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε και η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν. Δεν γνωρίζω τίποτα», συνέχισε.

Απευθυνόμενη στον κόσμο που πενθεί την απώλεια του αδελφού της και ανέφερε: «Αυτό που θέλω να πω, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο». 

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