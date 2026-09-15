Θρήνος στο παγκόσμιο σκάκι: Πέθανε ο Γιώργος Μακρόπουλος

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Η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (ΕΣΟ) ανακοίνωσε την απώλεια του Γιώργου Μακρόπουλου, επίτιμου προέδρου της, σε ηλικία 72 ετών. Μία κατά γενική ομολογία, σημαντική προσωπικότητα τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς σκακιού.

Ο Γιώργος Μακρόπουλος ήταν επτά φορές πρωταθλητής Ελλάδας (από το 1971 έως το 1985), έγινε International Master το 1979, και διετέλεσε από το 1982 έως το 2021 πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, και ακολούθως επίτιμος πρόεδρός της.

Παράλληλα, υπηρέτησε επί σειρά ετών και την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE), της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 1986 έως το 1990, γενικός γραμματέας από το 1990 έως το 1996 και αναπληρωτής πρόεδρος από το 1996 έως το 2018.

Ειδικά από το 2015 έως το 2018, εκτελούσε χρέη προέδρου της FIDE, αφότου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε τον Ρώσο πρόεδρο της FIDE, Κίρσαν Ιλιουμζίνοφ, στον κατάλογο κυρώσεων. Μάλιστα, ο Ιλιουμζίνοφ μεταβίβασε τις νομικές, οικονομικές και επιχειρηματικές ευθύνες σχετικά με τις δραστηριότητες της FIDE στον Μακρόπουλο.

Ο θάνατός του ήρθε μόλις 11 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση της διεθνούς ομοσπονδίας στη Σαμαρκάνδη όπου θα ήταν ένας από τους 18 υποψηφίους για τις τέσσερις θέσεις αντιπροέδρου στη FIDE που εκλέγονται.