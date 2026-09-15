Υποψήφιος για Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς 2026 ο Μίλτος Τεντόγλου – ΦΩΤΟ

Ο Μίλτος Τεντόγλου συγκαταλέγεται στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026, όπως ανακοίνωσε η European Athletics

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Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026 (Άνδρες), όπως αποκάλυψε η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία.
  • Οι τρεις φιναλίστ θα ανακοινωθούν από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην τελετή απονομής Golden Tracks στη Λωζάνη, στις 24 Οκτωβρίου.
  • Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με βάση την ψηφοφορία κοινού, ομοσπονδιών-μελών, εκπροσώπων των ΜΜΕ και επιτροπής ειδικών της European Athletics, με κάθε κατηγορία να μετράει 25%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026 (Άνδρες), που αποκάλυψε σήμερα (15/9) η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία.

Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες -Ευρωπαίος Αθλητής και Ευρωπαία Αθλήτρια της Χρονιάς, καθώς και Ανερχόμενο Αστέρι (Rising Star) σε άνδρες και γυναίκες- θα ανακοινωθούν από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην περίβλεπτη τελετή απονομής Golden Tracks στη Λωζάνη, στις 24 Οκτωβρίου.

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με βάση τα εξής:

  • Ψηφοφορία κοινού (25%)
  • Ψηφοφορία ομοσπονδιών-μελών (25%)
  • Ψηφοφορία εκπροσώπων των ΜΜΕ (25%)
  • Ψηφοφορία επιτροπής ειδικών της European Athletics (25%)

Ο Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς (Άνδρες) για το προηγούμενο έτος ήταν ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις.

Οι 10 υποψήφιοι για το φετινό βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς είναι:

  • Αντι Ντίας Ερνάντες (Ιταλία): Πρωταθλητής Ευρώπης στο τριπλούν, Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο τριπλούν, Νικητής του Diamond League στο τριπλούν, Τέταρτος στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών με 18,15 μ.
  • Κριστιάν Τσεχ (Σλοβενία): Πρωταθλητής Ευρώπης στη δισκοβολία, Νικητής του Diamond League στη δισκοβολία, Νικητής στους Μεσογειακούς Αγώνες στη δισκοβολία
  • Αρμάντ Ντουπλάντιτς (Σουηδία): Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ, Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο άλμα επί κοντώ,  Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα επί κοντώ, Παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,31 μ.
  • Σάιμον Εχάμερ (Ελβετία): Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο έπταθλο, Παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στο έπταθλο με 6.670 βαθμούς, Αργυρός μεταλλιούχος Ευρώπης στο άλμα εις μήκος, Κορυφαίος στον κόσμο στο δέκαθλο με 8.778 βαθμούς
  • Μπένσε Χάλατς (Ουγγαρία): Πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία, Κορυφαίος στον κόσμο με 84,25 μ.
  • Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία): Πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μ., Νικητής του Ultimate (τελικού) στα 5.000 μ.
  • Μάσιμο Στάνο (Ιταλία): Νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βάδην (μαραθώνια απόσταση), Ευρωπαϊκό ρεκόρ με 2:56.49
  • Τζανμάρκο Ταμπέρι (Ιταλία): Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις ύψος, Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα εις ύψος, Κορυφαίος στον κόσμο με 2,37 μ.
  • Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα): Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος, Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα εις μήκος, Κορυφαίος στον κόσμο με 8,66 μ.
  • Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία), Πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 μ. με εμπόδια και στη μεικτή σκυταλοδρομία 4×400 μ.

 

Οι 5 τελευταίοι Ευρωπαίοι Αθλητές της Χρονιάς (άνδρες)

  • 2025 – Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)
  • 2024 – Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)
  • 2023 – Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)
  • 2022 – Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) και Αρμάντ Ντουπλάντις
  • 2021 – Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)
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