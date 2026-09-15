Euroleague: Ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς για το act of shooting, τα αντιαθλητικά και τις τεχνικές ποινές

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε σήμερα (15/9) σειρά αλλαγών στους κανονισμούς, οι οποίες θα έχουν ισχύ από το πρώτο Euroleague Basketball SuperCup 2026 στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 τόσο στη EuroLeague όσο και στο EuroCup.

Οι τροποποιήσεις αφορούν την προσπάθεια για σουτ και αντικαθιστούν το αντιαθλητικό φάουλ με δύο νέες κατηγορίες. Ως προς το αντιαθλητικό φάουλ αντικαθίσταται από το “disruptive foul” (σ.σ. φάουλ για να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού) και το “flagrant foul” (βίαιη ή επικίνδυνη επαφή).

Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά περιπτώσεις όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου και προσμετράται για αποβολή, ενώ η δεύτερη αφορά σε καθυστέρηση του παιχνιδιού και δεν προσμετράται για αποβολή.

Στη σχετική ανακοίνωση της Euroleague αναφέρεται:

«Η ενέργεια του σουτ (act of shooting): ένα σουτ με άλμα ή άλλη προσπάθεια εν κινήσει ξεκινά πλέον τη στιγμή που ο παίκτης κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω, με κατεύθυνση το καλάθι, ενώ ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο επιθετικό μισό του γηπέδου (frontcourt) για να προσμετρηθεί η προσπάθεια. Η διείσδυση προς το καλάθι αξιολογείται ξεχωριστά: η ενέργεια του σουτ ξεκινά συνήθως στο διάστημα μεταξύ της γραμμής των τριών πόντων και του καλαθιού, μόλις ο παίκτης ελέγξει την μπάλα και συνεχίσει την κίνηση του σουτ μέχρι την απελευθέρωσή της.

Οι νέες οδηγίες καλύπτουν επίσης συγκεκριμένες καταστάσεις: η επαφή κατά την κίνηση rip-through (side-to-side) θεωρείται πάντα φάουλ εκτός ενέργειας σουτ (φάουλ στο έδαφος) και όχι φάουλ σε προσπάθεια σουτ· η επαφή με το χέρι του σουτέρ κατά την ολοκλήρωση της κίνησης (follow-through) είναι νόμιμη μόνο αν είναι ελαφριά και συμβαίνει καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας, ενώ η επαφή στο πλάι του χεριού, στον καρπό, στο μπράτσο ή στο σώμα εξακολουθεί να συνιστά πάντα φάουλ· τέλος, αν ένας αμυντικός εισέλθει στον χώρο προσγείωσης του σουτέρ και το πόδι του σουτέρ πατήσει πάνω στο πόδι του αμυντικού, η παράβαση καταλογίζεται πλέον ως φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς με σοβαρή παράβαση’ (flagrant foul), αντί για το παλαιότερο ‘αντιαθλητικό φάουλ’.

Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 προσμετράται για την αποβολή από τον αγώνα και καλύπτει περιπτώσεις όπως η προσβλητική συμπεριφορά, η πρόκληση αντιπάλου, η παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου παίκτη και η προσποίηση φάουλ (θέατρο). Η Κατηγορία 2 δεν προσμετράται για την αποβολή και καλύπτει την καθυστέρηση του παιχνιδιού, το κρέμασμα στη στεφάνη μετά από κάρφωμα και την παράνομη παρέμβαση στην πορεία της μπάλας (goaltending) από αμυντικό κατά την εκτέλεση της τελευταίας ελεύθερης βολής.

Το αντιαθλητικό φάουλ έχει αντικατασταθεί από δύο ξεχωριστές παραβάσεις. Το φάουλ διακοπής (disruptive foul) αφορά επαφή που διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού και φέρνει τον αντίπαλο σε μειονεκτική θέση, χωρίς να είναι αρκετά σοβαρή ώστε να χαρακτηριστεί flagrant (π.χ. φάουλ για τη διακοπή αιφνιδιασμού ή για τη διακοπή του χρόνου στα τελευταία δευτερόλεπτα μιας περιόδου). Το flagrant foul αφορά επαφή που δεν αποτελεί νόμιμη ενέργεια μπάσκετ ή που χαρακτηρίζεται από απερισκεψία, βιαιότητα ή επικινδυνότητα. Και τα δύο επιφέρουν την ίδια ποινή με το παλαιότερο αντιαθλητικό φάουλ, αλλά μόνο το flagrant foul προσμετράται για την αποβολή.

Ένας παίκτης αποβάλλεται μετά από δύο τεχνικά φάουλ Κατηγορίας 1, δύο flagrant φάουλ ή έναν συνδυασμό των δύο. Ένας προπονητής αποβάλλεται μετά από δύο προσωπικά τεχνικά φάουλ Κατηγορίας 1 ή τρία τεχνικά φάουλ Κατηγορίας 1 που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του πάγκου, ανεξάρτητα από το αν και τα τρία χρεώνονται στον πάγκο ή αν ένα από αυτά χρεώνεται προσωπικά στον προπονητή».