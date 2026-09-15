Ντόρτμουντ: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Κωνσταντίνος Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υποβλήθηκε σε εκτενείς εξετάσεις που δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα υγείας.

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Αθλητισμός

Κωνσταντίνος Καρέτσας, Ντόρτμουντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση μετά την κατάρρευσή του, καθώς οι εξετάσεις δεν έδειξαν το παραμικρό.
  • Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του Έλληνα διεθνή εξτρέμ.
  • Ο Ρίκεν συμπλήρωσε: «Θα επιστρέψει στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα και στη συνέχεια θα δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί ήδη απέναντι στη Στουτγκάρδη».

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Η κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα παρακολουθείται στενά στην Ντόρτμουντ, μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα της γερμανικής ομάδας απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο Champions League, αλλά οι εξετάσεις δεν έδειξαν το παραμικρό και ο 18χρονος άσος, μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την υγεία του Έλληνα διεθνή εξτρέμ: «Το ιατρικό επιτελείο μας τον εξέτασε πλήρως για τρεις ημέρες. Δεν διαπιστώθηκε τίποτα το ανησυχητικό”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρίκεν και συμπλήρωσε: «Θα επιστρέψει στις προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα και στη συνέχεια θα δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί ήδη απέναντι στη Στουτγκάρδη».

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