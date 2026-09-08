Champions League: Ανησυχία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα – Ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο – ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία προκάλεσε στη Ντόρτμουντ η αναγκαστική αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, καθώς ο 18χρονος Έλληνας εξτρέμ χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο.

Στο 25ο λεπτό, έπειτα από ένα σπριντ, ο Καρέτσας πήρε την μπάλα και την έστειλε μόνος του εκτός αγωνιστικού χώρου, πριν πέσει στο έδαφος κρατώντας τον μηρό του.

Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ μπήκε άμεσα στον αγωνιστικό χώρο για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ο 18χρονος δεν μπόρεσε να συνεχίσει και αποχώρησε με φορείο στο 26ο λεπτό, δεχόμενος το χειροκρότημα των φιλάθλων που βρίσκονταν στις εξέδρες του Βεστφάλεν.

Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάστασή του

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καρέτσας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ότι η αποχώρησή του δεν συνδέεται απαραίτητα με τραυματισμό. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ενημέρωση για την κατάσταση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η αναγκαστική αποχώρησή του ήρθε στο ντεμπούτο του στο Champions League, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο που είχε αντιμετωπίσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα της Bundesliga, το οποίο επίσης είχε προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ.

Πλέον, αναμένονται νεότερα για την κατάσταση του Καρέτσα και τα ακριβή αίτια που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ.